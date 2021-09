Tiltale: Kjent artist skambanket NRK-ansatt – knytter seg til hendelsen

– Han knytter seg til hendelsen, men utover det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på hans forklaring, sier artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs til TV 2.

Ifølge tiltalen skjedde følgende:

Ved 20-tiden om kvelden den 24. januar i 2020 dro en norsk artist til NRK-bygget på Marienlyst i Oslo. Uten foranledning slo og/eller sparket han en profilert NRK-ansatt slik at han ble påført brudd i ansiktet.

Skadene var så omfattende at fornærmede måtte sette inn en titanplate. I tillegg fikk han en skade på en følelsesnerve.

Noen måneder senere skal artisten via sosiale medier ha kommet med flere trusler mot voldsofferet.

Stilte spørsmål ved mannen

Det ble først tatt ut tiltale mot artisten 29. april i 2020. Da var påtalemyndighetens utgangspunkt at han skulle dømmes til fengsel, men så skjedde det noe.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Strand mener voldshendelsen er svært alvorlig. Foto: Berit Roald / NTB

– Det var omstendigheter som ga holdepunkter for å stille spørsmålstegn ved tiltaltes tilregnelighet. Når vi mener det er grunn til å stille et slikt spørsmål, ønsker vi å være på den sikre siden. Det endte med at sakkyndige kom med en konklusjon som tilsa at han var utilregnelig, sier aktor i saken, statsadvokat Andreas Strand til TV 2.

Det endte med at rettssaken i første omgang ble utsatt i påvente av de sakkyndiges konklusjon. Da denne var klar, skulle saken gå i Oslo tingrett 17. og 18. august, men da ble den utsatt på grunn av koronarelaterte årsaker.

– Svært alvorlig

På tirsdag og onsdag til uken skal saken behandles i Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten mener voldsepisoden er grov.

– Vi ser på dette som en svært alvorlig voldshendelse, og dette er en type lovbrudd vi tar på alvor, sier aktor Strand.

FORSVARER: Advokat Ida Andenæs representerer den tiltalte artisten. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt det er tvil om konklusjonen til de sakkyndige, men i tiltalen står det, uten forbehold, at påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om dom på tvungen psykisk helsevern fordi de mener artisten var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Fra vår side ønsker vi å se nærmere på om hvorvidt vilkårene for overføring til tvungen psykisk helsevern er oppfylt, sier forsvarer Andenæs.

Den NRK-ansatte mannens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken.