Europeiske klubber kjemper mot VM-planer

Den europeiske klubbforeningen ECA, som består av 234 klubber, frykter å bli satt på sidelinjen av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) etter at planene om å doble frekvensen for VM-sluttspill for menn har fått ny og forsterket oppmerksomhet. Frykten er et Fifa med enda større makt enn i dag, med konsekvenser for klubbene og spillernes helse.

– Det er med stor uro vi har fulgt Fifas aktive PR-kampanje, skriver klubbene i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået AP.

ECA hevder at Fifa ser bort fra en klar forpliktelse om å konsultere klubbene når det skal gjøres endringer i turneringsformat og den internasjonale kampkalenderen.

– Fifas forslag vil være direkte skadelig for klubbfotballen, både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget vil sette spillernes helse og ve og vel i fare, heter det i uttalelsen.

Arsène Wenger, som nå er utviklingssjef i Fifa, forsvarte torsdag planene om flere VM-sluttspill. Han hevder at kritikerne ikke har tatt seg tid til å se hele forslaget og mener at det vil ha positive konsekvenser for europeiske fotballspillere.

VM-forslaget skal diskuteres med nasjonale forbund på et Fifa-møte i slutten av neste uke.

