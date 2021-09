Hjelpen han fikk fra kronprinsparet, endret alt for Audun

Med nystrøket skjorte og pensko møter trønderen Audun Mauseth kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon i døren.

– Velkommen!

Audun er en av 16 ungdommer som er invitert til festlunsj i kronprinsparets hjem på Skaugum i Asker. De seksten ungdommene er alle med i ulike prosjekter i rundt om i landet som har som mål å hjelpe ungdom over en liten bakketopp, for å få livet på rett kjøl igjen.

Svakheter kan bli en styrke

Prosjektene er alle støttet av Kronprinsparets fond. Fondet ble opprettet da Kronprinsparet giftet seg for 20 år siden.

GLADE VERTER: Både kronprinsparet og og ungdommene koste seg med god mat og underholdning. POOL Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

– Jeg tror at i ungdomsfasen, så har man så lett for å tenke at ens egne svakheter eller utfordringer vil gjøre at livet kommer til å bli ganske komplisert. Men så ser man jo i voksenlivet at det som man har hatt det tøft med i ungdomstida er det som gjør at man blir sterkere og får mer selvtillit fordi man har klart å komme gjennom noe som er tøft, sier kronprinsesse Mette-Marit til TV 2 Nyhetene.

I sin tale til gjestene la kronprins Haakon vekt på at at vi må se på ulikheter, og også svakheter, som en kompetanse som samfunnet kan nyte godt av. Overfor TV 2 utdyper han dette:

– Det er jo nettopp det at vi alle er forskjellige og har ulike erfaringer. Og ved at vi har ulik bakgrunn gjør at vi kan bidra forskjellig slik at vi i sum får et bra samfunn. Hvis vi finner frem til den kompetansen hver enkelt har, tror jeg vi kan få til noe bra sammen, sier kronprins Haakon.

Skolehverdagen til Audun Mauseth ble tyngre og tyngre. Han ønsket seg egentlig bare vekk.

Ville bare sove

– Jeg hadde ikke så lyst å være på skolen. Jeg hadde mest lyst å være hjemme og ligge i sengen og sove, egentlig, fortalte han i sommer.

Audun Mauseth er en av ungdommene som fikk spise lunsj på Skaugum torsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Da traff vi han på en rallybane der han suste av gårde på en røff ATV. Gjennom prosjektet Drive for life, hadde han fått tilbake troen på seg selv, og troen på at fremtiden kunne bli bra. Her fant han tilhørighet og venner, og kjente på mestring.

Han kom seg tilbake på skolen, begynte og trives igjen, og nå søker han seg inn på byggfag.

Drive, som det heter i dag, er kun et av en rekke slike prosjekter som er støttet av Kronprinsparets fond.

Du kan lese mer om prosjektene her: https://kronprinsparetsfond.no/

For Audun Mauseth var festlunsjen på Skaugum og møtet med kronprinsparet en flott opplevelse.

– Betyr mye for kronprinsparet

– Det er ikke hver dag man blir invitert hit. Det var veldig spesielt, og de er veldig hyggelige folk. Det at de får hjelpe ungdommer, det tror jeg betyr veldig mye for dem.

– Det er lov å skryte av dette når du kommer hjem til Trondheim?

– Ja, det er det, og det skal jeg gjøre, smiler 16-åringen.

– I dag kjente vi på at vi er skikkelig stolte, sier kronprinsesse Mette Marit.

– Ja, vi er stolte av de ungdommene, legger kronprinsen til.