Isabel Raad åpner opp – prøvde å skjule utenlandstur

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenser Isabel Raad (27) har forståelse for reisekritikken, men sier at hun valgte å satse på kjærligheten. Nå er hun stormforelsket i britiske Jack.

I dag lanseres den nye sesongen av «Isabel» på TV 2 Play, hvor seerne kan følge livet til influenser Isabel Raad tett.

– Jeg gruer meg og gleder meg. Det er veldig mange fine scener og ting som jeg gleder meg til å se, men så er det jo også mye drama som jeg ikke gleder meg til å gjenoppleve, sier Raad da hun møter God kveld Norges Dorthe Skappel.

– Men det blir spennende og jeg elsker jo å dele fra livet mitt. Så det blir gøy at folk kan få se hva som faktisk har skjedd dette året, fortsetter influenseren.

Reisekritikk

Raad har i løpet av koronapandemien blitt hyppig omtalt og kritisert, mest for at hun flere ganger har reist til utlandet – stikk i strid med reiserådene.

– Jeg har hundre prosent forståelse for det, men det var jo slik at jeg fikk meg kjæreste på den tiden. Jeg ville satse på kjærligheten, og jeg ville treffe han. Man blir ikke kjent med noen over tekst, forklarer hun.

– Så lenge jeg fulgte alle forhåndsregler med testing, karantene og alt det der, så følte jeg at det var rett for meg.

Raad forteller også at hun prøvde å skjule at hun dro på utenlandstur.

– På den ene turen valgte jeg å ikke dele noe, for jeg ville ikke påvirke folk. Men da var det folk som så meg på flyplassen og la ut bilder av meg. De påsto at jeg skjulte det og at jeg jugde. Så jeg følte at jeg ikke kunne vinne uansett.

Stormforelsket

En av grunnene til at hun har reist så mye var som sagt hennes ferske kjæreste Jack Beaumont (28) fra England. Raad forteller at de to møttes via Instagram for to år siden.

– Jeg fant han og skrev til han, så har vi chattet litt fram og tilbake i nesten et år. Vi har alltid vært på samme destinasjoner men aldri samtidig. Men så møttes vi for første gang da jeg var på tur til Dubai med familien, minnes hun med et smil.

Første gang de møttes hadde Raad med søsteren sin, og Beaumont hadde med bestekompisen.

– Det var helt sykt. Vi klikket fra første sekund. Det ble oss fra det møtet. Jeg skulle jo faktisk til Stockholm etterpå for en photoshoot, og skulle egentlig på date med en fyr der. Men etter at jeg møtte Jack så droppet jeg den daten, for jeg ville ikke risikere noe og han var spesiell, smiler hun.

Raad forteller at kjæresten gjør henne trygg.

– Han er en gentleman, han er trygg. Det er ikke noe spill fram og tilbake, han vet hva han vil. Han har livet på plass og er voksen i hodet. Alt er bare fint med han, forteller hun.

Startet nettbutikk

Nylig lanserte Raad nettbutikken trendythings.no sammen med ekskjæresten og realitykjendis Pierre Louis Olsson. Nettsiden selger ifølge bioen små og kule gjenstander som man bare må ha.

Men også her ble Raad fort gjenstand for kritikk, da flere mente hun og partneren solgte billige kinaprodukter til flere ganger prisen på andre nettsteder. Influenser Jenny Huse viste frem på TikTok at tilsvarende produkter kan kjøpes på billigstedet AliExpress.

– Jeg er stor fan av Isabel og hun har gjort utrolig mye bra. Det er mange i dag som kjøper inn billige produkter og selger dem for en dyrere pris, men når selveste Isabel Raad gjør dette, så er det utrolig skuffende. Dette er verken originalt eller innovativt, sier Huse til Byas.

Raad ønsker ikke å kommentere dette ovenfor God kveld Norge, men har uttalt på Instagram-tidligere at produktene ikke er fra AliExpress.