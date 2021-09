Drømmer om å høste av sidereventyret

FJORD KOMMUNE (TV 2): Elida Brenna Linge (38) plukker her epler til sin første fullskala siderproduksjon i fruktgrenda Linge på Sunnmøre.

Hun tar et saftig jafs av de røde og store aromaeplene og smatter fornøyd.

– Kvalitetskontroll! Jeg må øve meg når jeg skal drive med sider og kunne beskrive smaken. Dette smaker tremodnet eple med fyldig aroma, preg av indre Sunnmøre og et hint av Linge i ettersmak, sier Elida Brenna Linge til TV 2.

Hun står mellom endeløse rader av epletrær i de bratte bakkene i fruktgrenda Linge i Fjord kommune på Sunnmøre. Innhøstingen er straks ferdig og tonnevis av epler er klar til produksjon av sider på gården Lingebakken.

– Vi har jo sett at dette er en næring i vekst i Hardanger, og med stadig større etterspørsel etter epler til pressing. Når vi allerede sitter på råvaren ble det fristende å være med på siderbølgen, sier Elida.

BERUSENDE BUTIKK: Elida Brenna Linge satser på sider fordi hun tror det kan bli spennende og inntektsbringende i tillegg til den tradisjonelle fruktproduksjonen. Foto: Arne Rovick /TV 2

For norskprodusert sider har opplevd en eventyrlig utvikling. Ifølge tall fra Hanen, som er næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gårdsmat og innenlandsfiske så har antall siderprodusenter økt med over 80 prosent på fem år. Og salgstallene fra Vinmonopolet viser en økning i salget på 21 prosent.

– Jeg tror sider har en smaksprofil som både unge og eldre setter pris på. Det fungerer godt som erstatningsprodukt for cava og prosecco, og det er et norsk kvalitetsprodukt som forbrukerne er stolte av. I tillegger det jo et soleklart eksportprodukt, sier daglig leder Bernt Bucher-Johannessen i Hanen.

RØD AROMA: Eplene behandles forsiktig som egg for at de ikke skal bli skadet under innhøstingen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Han spår en forfriskende fremtid for siderproduksjon hos Elida og andre produsenter på Sunnmøre.

– Sidereventyret er noe av det viktigste som skjer innen lokal mat og drikke i norsk landbruk i dag. På Sunnmøre vil dette bli et viktig reiselivs- og opplevelsesprodukt og med sine lange frukttradisjoner har de alle forutsetninger til å lykkes, sier Bucher-Johannessen til TV 2.

HANEN-SJEF: Bernt Bucher-Johannessen. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Sider-sightseeing

De jobber nå med å utvikle det som kalles en nasjonal siderrute der turister kan reise fra gård til gård og smake seg gjennom Sør-Norge på strekningen Ryfylke til Sunnmøre.

– Dette har jo vært suksessoppskriften til vingårder i Sør-Europa og som vi nå skal hente hjem, sier Bucher-Johannessen.

På gården til Elida strekker tradisjonen seg mer enn 100 år tilbake. Nå har hun og samboer Peje Engström tatt over drifta, og med hjelp fra Innovasjon Norge investert betydelig i siderproduksjon.

SIDERDRØM: Vi vil lage sider som skal kunne måle seg med det beste fra utlandet, håper Elida Brenna Linge. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det er veldig spennende og mye å sette seg inn i. Så er jeg glad jeg har god kunnskap om epler da. Det er minst halve jobben å få til en god råvare. I tillegg har vi heldigvis gode mentorer hos Skarbø gård i nabokommunen Stranda og Alde sider i Hardanger, forteller 38-åringen.

Påskeskål

Hun lagde en liten testproduksjon i fjor, og bergenseren Jan Einar Tvedt var innom gården der han fikk kjøpe flaske nummer fire.

– Det var en helt fantastisk smak og jeg gleder meg til at de kommer i gang med årets produksjon, sier Tvedt som tilfeldigvis stopper opp når TV 2 er på besøk.

I kjelleren står presse- og produksjonsanlegget klar til å bli tatt i bruk.

– Vi håper at den første sideren tappes på flaske til påske neste år. Da blir det fest på Linge, gliser Elida Brenna Linge.