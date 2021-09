Forfatter Kjell Askildsen (91) er død

Forfatter Kjell Askildsen døde torsdag, 91 år gammel.



– Et stort tap for norsk litteratur, sier forlagssjefen i Forlaget Oktober.

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag opplyser i en pressemelding at Askildsen døde torsdag kveld, fredfullt med sin kone ved sin side.

Han døde én uke før han skulle blitt 92 år.

– Han satte en helt egen standard for novelle- og prosakunsten, og det er et stort tap for norsk litteratur og for Forlaget Oktober at han er borte, sier Engelstad.

Kjell Askildsen, som vokste opp i Mandal, var kjent for sin nøkterne og minimalistiske stil. Han debuterte i 1953 med novellesamlingen «Heretter følger jeg deg helt hjem», men er kanskje best kjent for «Thomas F's siste nedtegnelser til allmennheten» fra 1983.

Han har mottatt flere priser, blant dem Brages hederspris, Aschehougprisen, Doblougprisen og Kritikerprisen – og han ble av mange ansett som Norges fremste novelleforfatter.

Askildsen har også skrevet romaner, blant annet kortromanen «Omgivelser» (1969), som også er filmatisert.

Hans siste bok (Vennskapets pris) ga han ut som 86-åring i 2015.

Kjell Askildsens bøker er oversatt til mer enn 30 språk.

(NTB)