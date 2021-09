Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei jeg har sett på TV 2 Hjelper deg om bilselgeren som råkjørte og krasjet med kundenes biler. Må si jeg blir skremt at å se det og særlig at det virker som det går an å holde på sånn lenge. Stakkars kunder.

Det jeg ikke skjønner er hvordan det går an at noen driver en bilbutikk sånn. Er dette noe vi alle kan oppleve, bare vi er uheldige nok?

Benny svarer:

Jeg skjønner godt at denne saken har vakt oppsikt. Her var det mye som aldri burde skjedd hos noen som driver profesjonelt med bil, det er i alle fall sikkert!

Som jeg har sagt og skrevet mange ganger: Bilbransjen er som de fleste andre bransjer: Det finnes kjeltringer og useriøse folk her også. De ødelegger dessverre mye og ikke bare for seg selv, men også for alle de andre som er seriøse. Sånn har det alltid vært og jeg er redd det vil fortsette å være sånn også.

Dette er folk du aldri bør levere bilen din til, enten det er verksted eller en bilbutikk. Heldigvis mener jeg det er gode muligheter for å styre unna disse aktørene, hvis du er litt på vakt selv.

I dette tilfellet var det snakk om biler som ble levert til kommisjonssalg, altså at forretningen tok på seg jobben med å selge bilen. Da gir du fra deg bilen og venter så på salg og oppgjør. En sårbar posisjon, hvis selgeren er useriøs.

Nei – du må aldri betale forskudd på en bruktbil

Kan gå konkurs

Det beste du kan gjøre i et slikt tilfelle, er å spørre og grave i forkant. Be om referanser fra andre som har solgt via forhandleren. Du bør google vedkommende og firmaet i forkant og du bør også sikre deg best mulig før du leverer bilen. Ta bilder og gjerne video av den, noter kilometerstanden - og sørg for all del for at du har ALT av korrespondanse skriftlig.

Heller ikke da er du garantert at alt går bra. Men du har i alle fall forsikret deg så godt du kan!

Du skal i det hele tatt være svært forsiktig med å gi fra deg bilen til noen andre. Også seriøse aktører kan gå konkurs. Det finnes dessverre en god del eksempler på privatkunder som har tapt pengens sine i slike tilfeller.

Det vil alltid være et visst element av risiko rundt kjøp og salg av bil. Derfor er det også så viktig å holde seg til seriøse aktører og aldri stole blindt på alt som blir sagt eller skrevet. Følger du det rådet, har du i alle fall redusert sjansen for å bli lurt så godt som mulig.

Her kan du se hele klippet fra TV 2 Hjelper deg

