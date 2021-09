Emma Ellingsen: – Alt ble plutselig veldig ekte og veldig skummelt

Da Norge ble kjent med Emma Ellingsen, var hun 13 år og født i feil kropp. I dag er hun 20 år og endelig helt Emma.

– Det er så mye som har blitt enklere etter operasjonen, nå føler jeg meg mer fri, forteller hun da Dorthe Skappel møter influenseren hjemme i leiligheten i Oslo.

Se intervjuet med Ellingsen i videovinduet øverst i saken.

GJENSYN: Dorthe Skappel møter Emma Ellingsen i denne uken av God kveld Norge. Foto: Marie Myklebostad

For mye har skjedd siden God kveld Norge-programlederen møtte Ellingsen for to år siden. Den gang gikk hun på pubertetsutsettende sprøyter, med et mål om å få kjønnskorrigerende operasjon.

I mai i år fikk 20-åringen endelig den etterlengtede operasjonen etter mye frem og tilbake grunnet koronapandemien.

– Mye gråting og mange harde dager

– Hvordan reagerte du da du fikk beskjeden om operasjonen?

– Jeg tror alt kom litt etter. Jeg husker med en gang jeg våknet (etter operasjonen, red.anm.) da var jeg veldig glad. Jeg tok opp Snapchat og snappet alle vennene mine, så kom dagen etter og da var jeg helt utslitt og helt borte, forteller hun og legger til:

– Alt ble plutselig veldig ekte, og veldig skummelt. Det var tre, fire dager, hvor det var veldig mye gråting og veldig mange harde dager, forteller hun.

Ellingsen var også bekymret for smerter etter operasjonen.

FØDT I FEIL KROPP: Emma var kun 13 år gammel da hun var med på TV 2-programmet Født i feil kropp. Foto: TV 2

– Jeg vet at det er mange som har opplevd det rett etter operasjon. Men heldigvis gikk det bra.

Hun innrømmer også at hun var redd for å se endringene som var gjort, men at det er en tilvenningssak.

– Jeg kjenner at bare det å ta på seg en bukse er jo annerledes. Det er en annen ting, det er en mindre ting man tenker på, forteller hun.

– Nå føler jeg meg mer fri

Historien til Ellingsen rørte hele landet gjennom TV 2-programmet «Født i feil kropp» i 2014, siden den gang har 20-åringen vært åpen i media om prosessen og veien til en operasjon.

– Er du mer, «hel» nå?

– Ja jeg føler absolutt det, det er et eller annet som har falt på plass, som har gjort meg mer meg, mer riktig, forteller hun.

Ellingsen har i dag en stor følgerskare i sosiale medier og på Youtube. Hun er også en av profilene i «Bloggerne» og denne høsten har hun vært programleder for TV 2-programmet «Emmas stemme».

PROGRAMLEDER: Emma Ellingsen har denne høsten ledet programmet "Emmas stemme" på TV 2. Foto: TV 2

– Du har kommet en lang vei på 2 år. Hva ser du for deg nå da?

– Jeg har veldig lyst til å fortsette med det jeg gjør. Jeg har lyst til å reise mer, noe jeg også er mer komfortabel med nå etter operasjonen. Det ikke er noe som holder meg igjen her, for nå trenger jeg ikke ta pubertetsutsettende sprøyter ettersom jeg ikke har noe testosteron. Det er så mye som har blitt enklere etter operasjonen, nå føler jeg meg mer fri.

Kunne fryse ned sædceller - vil adoptere

En mulighet Ellingsen hadde før operasjonen, var å fryse sædceller hvis hun en dag får lyst på egne barn.

– Jeg var inne på det, men jeg har egentlig vært veldig komfortabel med tanken om adopsjon så lenge jeg kan huske. For meg så er adopsjon en gave i seg selv, å være der for noen som trenger et hjem. Derfor valgte jeg å ikke gjøre det, forteller hun og roser sykehuset for all hjelp og oppfølging.

– Det er så fint med Rikshospitalet. De har alltid gjort meg klart over ting jeg kan gjøre, men alt er opp til meg. Det er så viktig med den oppfølgingen, forteller hun.

– Er du også friere nå i forhold til kjæreste?

– Absolutt, det er noe som har åpnet seg bare på denne korte tiden. Bare det å føle at jeg har mer å tilby enn meg, ikke nødvendigvis seksuelt, men jeg har mer personlighet å gi, for nå tør jeg å gi mer, forteller hun.