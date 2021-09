Innrømmer at tiden etter OL har vært spesiell

God morgen Norge møtte OL-vinner Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes fredag morgen.

Anledningen var at han skulle teste Nord-Europas største takhage for å innvie løpebanen de har der, i forbindelse med Felleskjøpet sitt 125 år jubileum.

– Det er litt morsomt med det, for det ble så fort ferdig. Det er mye lettere å se tilbake på det og komme med noen gode refleksjoner nå i ettertid, sier Watholm om suksessen i OL.

– Og det jeg kan si er at jeg fikk ut veldig mye ut av potensialet mitt og at vi traff veldig bra på både form og trening og egentlig alt det som skal stemme til at man kan være i slaget til å ta et OL-gull. Jeg synes vi har gjort en solid jobb og det er egentlig det jeg er mest stolt over; at all den jobben vi putta inn skulle lede fram til det her. Vi klarte målet vårt og det er ikke alle som får til det og vi er litt stolte over det.

25-åringen innrømmer at tiden etter OL har vært veldig spesiell.

– Det blir på en måte en ny verden. Samtidig føler jeg at vi har gått rett tilbake til det sporet vi trives best i. Vi trener litt, henger litt sammen og det tror jeg også kommer til å formelen for å forhåpentligvis kunne gjenskape slike øyeblikk som vi alle liker å gjøre.

Planene videre

Også trener Leif Olav Alnes kaller det OL-eventyret for en utrolig reise.

– Nå ble OL utsatt i ett år, så vi var i bobla enda litt lenger enn det man normalt er før en sånn konkurranse. Det har vært litt av en reise, påpeker han.

– Nå er det sesongpause. Tar dere ferie?

– Vi liker det her, så vi har ferie hele tiden vi vet du. Men vanlig ferie blir det litt mindre av, da, forteller Alnes.

– Vi kjører ikke 30-timers uke nå da, det gjør vi ikke. Vi er litt mer rundere i kantene nå, og det tror jeg er greit. Man skal ikke undervurdere påkjenningene på kroppen heller, og du skal ta deg tiden til å både fordøye ting og hente deg inn igjen, men vi trives godt på trening, så litt av det blir det også, fortsetter Warholm.

Bordtennis-mål

Med både OL-gull og verdensrekord på 400 meter hekk på CVen, er det lett å bli nysgjerrig på hva Warholm og Alnes skal finne på videre. Sunnmøringen forteller at hans største mål nå er å slå treneren i bordtennis. Etter det kan han begynne å tenke på hans egentlige jobb igjen.

– Vi skal se om vi kan gjøre andre ting. Vi leker oss alltid med tanken, samtidig så vet vi hva som kreves for å nå verdenstoppen i en øvelse. Det å bare hoppe over på noe annet vil alltids kreve litt fra oss. Men vi må få litt mer tid i tenkeboksen før vi konkluderer, tror jeg, sier han, og avslutter:

– 400 meter hekk har vi vist at vi får til og det er helt okei, så jeg tror kanskje ikke vi skal legge fra oss det med det første heller.