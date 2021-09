Vemodig for Ropstad etter avgangen: – Det var ikke sånn det skulle skje

.Saken oppdateres!

Nå har Ropstad formelt gått av som partileder som følge av pendlerbolig-saken, og Olaug Bollestad er konstituert som midlertidig leder.

– Det har vært en ære å lede KrF. Tusen takk for den store tilliten dere har vist meg, og jobben vi har gjort sammen, sier Ropstad.

Ropstad la til at han nå gleder seg til å jobbe for KrF som representant på Stortinget.

– Det er med stor tillit til Olaug at at jeg gir klubba, som er symbolet på arven som har gått fra partileder til partileder, om å forvalte verdiene og politikken videre. Nå er det din tur, tusen takk for tilliten og lykke til. Jeg skal være med deg i stortingsgruppa, og dette skal vi klare sammen.

Takker partiet

Til TV 2 sier Ropstad at det er vemodig og trist.

– Det var ikke sånn det skulle skje. Det har vært en ære å være partileder, og det er derfor viktig for meg å takke partiet for tilliten.

Bollestad skulle også ønske at det ikke endte med et lederskifte på denne måten.

– Nå skal jeg gjøre så godt jeg kan til vi har valgt ny leder. Jeg vil jobbe for er at vi holder den driven vi hadde i valgkampen, sier Bollestad.

Ny leder

Det er knyttet stor spenning til hvem som blir ny leder i KrF. Bollestad er sammen med Dag Inge Ulstein lederkandidater som blir trukket frem.

– Svaret om jeg skal bli leder i KrF skal jeg gi til de organene og ikke til media først, sier Bollestad.

Ropstad holder også kortene tett til brystet om hvem han ønsker som ny leder.

– Jeg har bestemt meg for å ikke peke ut min etterfølger, og har stor tillit til partiorganisasjonen. Det tror jeg er lurt at vi får kjørt en god prosess. Jeg trygg på at partiet kommer til å velge en god leder, sier Ropstad.

Veien videre

Utover dagen vil KrF diskutere den videre prosessen rundt ledervalget i partiet, samt hvordan partiet skal løfte seg etter valget.

– Jeg håper på ett godt møte og at vi legger den prosessen landsstyre tror er best for partiet.

Avgangen til Ropstad kommer etter at Aftenposten i forrige uke avslørte at partilederen hadde betalt minst 680.000 kroner for lite i skatt på pendlerboligene sine. Denne avsløringen kom etter at avisen avdekket at han i ti år fikk gratis pendlerbolig i Oslo fordi han ikke hadde meldt flytting fra gutterommet i Agder.