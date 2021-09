Anbefaler full gjenåpning av Norge

I en samstemt anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI kommer det frem at de anbefaler regjeringen å gå inn for en fullstendig gjenåpning av landet.

– Helsedirektoratet og FHI mener utfra en helhetsvurdering at det rundt månedsskiftet september/oktober vil være mulig å lette på de fleste tiltakene og gå over i en normal hverdag med økt beredskap, står det i anbefalingen.

Kan måtte revurderes

Helsedirektoratet tar forbehold om at situasjonen ikke forverres betydelig de nærmeste ukene.

– Ved en eventuell uheldig utvikling kan avgjørelsen måtte revurderes, skriver de.

Dette innebærer blant annet at meteren forsvinner, innslippsstopp på utesteder etter midnatt opphører og restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster forsvinner.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse 12.30. Da vil vi få vite om regjeringen velger å følge anbefalingen til FHI og Helsedirektoratet.

– Helt annen situasjon

Det er uvisst hva statsminister Erna Solberg kommer til å gjøre, men regjeringen har stort sett vært lydhør til anbefalingene fra helsemyndighetene.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa til TV 2 at han tror vi først og fremst kommer til å kjenne på en indre glede når vi legger strenge restriksjoner bak oss.

– Og så tror jeg likevel at vi vil vite at når vi har en økt beredskap, så må vi være litt forsiktige. Men det vil være en helt annen situasjon enn i de månedene og ukene vi har bak oss, og det er jeg veldig glad for, sa Guldvog til TV 2.