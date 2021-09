Hollywood-fruen ble «strandet» på en øde stillehavsøy

Den svenske TV-personligheten Maria Montazami (55) opplevde nylig to fascinerende og krevende uker da hun var én av åtte kjendisdeltakere i den svenske realityserien «The Island».

– Det var en utrolig opplevelse, sier hun i lørdagens Skavlan.

«The Island»-deltakerne ble fraktet til en øde øy utenfor Panama-kysten i Stillehavet. Der ble de overlatt til seg selv, og måtte samarbeide for å overleve. Alt de fikk av utstyr og proviant på forhånd, var drikkevann for én dag, noen klær, tre kniver og tre macheter.

Montazami, som vanligvis bor i Orange County i California, forteller i Skavlan om hvordan hun fikk sitt luksuriøse liv snudd på hodet fra øyeblikket hun ankom stillehavsøya i båt.

– Vi hoppet i vannet, svømte i hysterisk tilstand til land, og så tenkte jeg: «Hva gjør vi nå?».

– Jeg er utrolig sterk

«The Island»-deltakerne skjønte at de måtte samarbeide og dra nytte av hverandres talenter og egenskaper for å overleve. Montazami, som ble kjendis i 2009 etter realityserien «Svenska Hollywoodfruar», bidro til fellesskapet med sin styrke.

– Jeg er så utrolig sterk, både mentalt og fysisk. Og jeg er høy, sier hun i programmet.

Styrkene hennes ble blant annet brukt til å skaffe mat. Den eneste maten som var tilgjengelig, var hva de kunne plukke eller fange selv, deriblant frukt, kokosnøtter og fisk.

– Jeg var den som plukket kokosnøtter, og jeg var den som bar tunge tømmerstokker. Jeg fanget også to fisk, sier hun stolt.

Krevende hverdag

Deltakerne hadde verken hytte eller telt å bo i, så den første natten sov de under åpen himmel.

– Vi la oss på stranden oppå et palmeblad eller to. Vi dro sokker over hendene, tok en lue på hodet, og sov i regntøyet. Men så begynte det å regne, og alle spratt opp og løp til leirbålet. Og de som ikke kom til bålet raskt nok, ble stående utenfor sirkelen og ble søkkvåte.

I løpet av oppholdet ble hun daglig plaget av bitende sandlopper, og hun beskriver toalettsituasjonen som «forferdelig». Men alt i alt føler Montazami at hun kom ut av øyoppholdet som en sterkere person.



Hun forteller at hun har blitt mer forståelsesfull, og etter to uker hvor hverdagen hovedsakelig besto av å sanke mat, er hun blitt langt mer bevisst når det kommer til matsvinn.

Sjokkert av plastsøppel

Men det som kanskje gjorde mest inntrykk på henne, var plastsøppelet i havet som drev opp på øyas strandkanter. Det ble en sjokkerende øyeåpner, og hun har allerede begynt å redusere sitt eget plastutslipp.

– Du aner ikke hvor mange plastflasker som lå på den hvite sanden! Plastflasker, plasttøfler, en stol, bensindunker. Jeg skal aldri kjøpe en vannflaske igjen, sier hun bestemt.

Et av plastobjektene hun fant på den kritthvite sandstranden, var en brukt tannbørste.

– Den var kjempeekkel. Men vi pusset tennene med den, og det var ikke gøy. Det var som å stappe en toalettbørste i munnen.

Opplevelsene på stillehavsøya har gitt henne et nytt og annerledes perspektiv på livet.

– Jeg har ikke en fremtidsdrøm lenger. Det eneste jeg vil, er å være frisk, å være med familien, og å ta vare på jordkloden. Nå skal jeg bare leve godt med det jeg har, sier Montazami til Skavlan.