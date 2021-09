I 1980 viste Audi sin Quattro for første gang. Etter det ble bilverdenen aldri helt den samme.

Her handler det både om en helt unik rallykarriere – og starten på noe som ble veldig viktig for Audi de neste årene. Det som opprinnelig var én bilmodell, har etter hvert blitt en veldig viktig del av Audi-merkevaren.

Den er også med når Audi nå er i gang med elektrifisering av modellene sine, quattro er naturlig her også.

I fjor var det altså 40-års jubileum for quattro. I korona-året 2020 ble feiringen begrenset, men nå har Audi invitert til et helt unikt quattro-event, i Frankrike og Italia.

Ut på tur – for første gang på to år.

I gang med dag to

Brooms Mats Brustad er en av de inviterte. Nå skal vi ta en telefon og finne ut hvordan det går.

Ring, ring...

– Hei Knut! Her er jeg i dag med dag to av quattro-opplegget. Heldigvis ikke med like tidlig start i dag. I går var det nemlig første fly ut fra Gardermoen. Jeg hadde alarmen på 03.00! Det var første flytur på to år. Som halvveis flynerd syns jeg jo det er morsomt i seg selv, men det er så klart turen jeg er på, som er det store høydepunktet.

Slik feiret Audi 30-årsdagen for quattro

Ikke noe å si på bilparken her...

Postkort-omgivelser

– Ja, nå må du fortelle!

– Jeg er på en svært eksklusiv tur med Audi. Det er kun to journalister fra Norge og vi er i gang med et lite eventyr. Vi får se og kjøre en rekke ulike quattro-modeller. Vi snakker alt fra helt nye RS 3 – til legendariske Audi Sport quattro, ikonet, drømmen og plakatbilen. Fy søren, jeg får puls bare jeg snakker om den!

– Det startet i Nice, med full sommer og 25 grader. Allerede på flyplassen ble vi møtt av en rekke med nye RS Q3, både som Sportback og tradisjonell SUV. Og ikke nok med det: Vi fikk kjøre på skikkelige utfordrende veier i Alpene! Her snakker vi postkort-omgivelser. Veiene er ekstremt smale og bratte, så her får du helt klart kjent på hvor kjøreglad RS Q3 faktisk er. Den smyger seg overraskende lett opp fjellsiden, og lyden fra den velkjente rekkefemmeren er rene symfonien. Turen kunne ikke startet bedre.

Denne drømmebilen ble til et lite mareritt

Audi RS Q3 er på plass, både som Sportback og SUV.

Stengt av veiene

– Mange er nok spent på nye RS 3. Har du fått sett noe på den ennå?

– Så vidt det er! Førsteinntrykket er absolutt lovende. Du ser tydelig at dette er en helt ny bil, særlig med den nye og hissige fronten. Jeg har fått sitte på med Frank Stippler, sjåføren som satte ny banerekord for SUV-er med RS Q8.

– Ikke på bane denne gangen, nei. Vi kjørte en ekte Monte Carlo rallyetappe. Audi hadde rett og slett fått stengt av veiene her. Og jeg kan vel si så mye som at Stippler utnyttet det ganske godt!

Cabriolet i disse omgivelsene – det får rett og slett ikke blitt feil!

Tommel opp

Men Audi-eventet handler altså ikke bare om nye biler. Audi har med mye fra historien sin også, blant dem bilen som startet det hele.

– Det er klart det er ekstra stort å få møte den første Quattroen. Tidligere har jeg bare sett den på bilder og i brosjyrer. Du kjenner på litt ærefrykt når du får nøklene til en sånn bil. Jeg kan også røpe at den virkelig vekker oppsikt. Det er en del turister her, både i bil og på sykkel. Det har vært mange blikk og tommel opp. Ikke vanskelig å merke at dette er en bil veldig mange har et forhold til. Og for Audi har den naturligvis vært enormt viktig, forteller Mats.

Senere i dag venter en annen stor opplevelse. Da skal nemlig Mats få møte ikke bare en legendarisk bil – men også en legendarisk sjåfør:

Denne sjansen dukker ikke opp ofte i Norge

Snart venter denne, med en helt legendarisk sjåfør bak rattet.

Sitte på med Stig Blomquist

– Ja, vi snakker Audi Sport Quattro, rallybilen som herjet på 80-tallet. Bak rattet sitter rallystjernen Stig Blomquist. Det blir ekstremt spennende. Og kanskje litt skummelt. Men jeg gleder meg naturligvis stort!

– Det kan høres ut som du har mye å fortelle når du kommer hjem igjen?

– Gjett om! Her er det mange biler og mange inntrykk som må sorteres. Det er bare å følge med her på Broom, avslutter Mats.

