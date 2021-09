Daniel Craig (53) utnevnt til orlogskaptein i den britiske marinen

Skuespilleren Daniel Craig (53) ble onsdag denne uken utnevnt til æresorlogskaptein i den britiske marinen, kunngjør Royal Navy i en pressemelding.

«No Time To Die» blir Daniel Craigs siste Bond-film Foto: Lee Blease/MoD

Han har dermed samme rang som James Bond, den hemmelige agenten med kodenavnet 007, som Craig gestalter for femte gang i «No Time To Die».

– Jeg er virkelig priviligert og beæret over å bli utnevnt til æresbefal, sier Craig i en uttalelse.

Utnevnelsen fant sted uken før Bond-filmen har premiere.

Scener fra Norge

Øverste kommandant av den britiske flåten, admiral Tony Radakin, sier at Craig er en utmerket ambassadør.

– Daniel Craig er kjent for å ha vært kommandør Bond de 15 siste årene – en marineoffiser som sørger for å holde Storbritannia trygt gjennom oppdrag verden rundt. Det er det samme for den britiske marinen gjør hver eneste dag, vi bruker teknologi og ferdigheter på samme måte som Bond, sier Radakin.

Den flere ganger pandemiutsatte «No Time To Die» får norsk premiere 1. oktober, nærmere seks år etter den forrige Bond-filmen, «Spectre».

Det er knyttet stor spenning opp mot den nye Bond-filmen, som blant annet har blitt spilt inn i Norge.

Flere av action-sekvensene er skutt i Nittedal, på Lutvann og langs Atlanterhavsveien, og scenene er også med i trailerne til filmen.

Den norske insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner bidro med 47 millioner kroner.

Daniel Craigs avslutning som agent 007 klokker inn på hele 163 minutter, hvilket er rekord for en Bond-film.