Stevner fire i Trumps nærmeste krets etter Kongress-stormingen

De fire som er stevnet er tidligere rådgiver for Trump, Steve Bannon, tidligere stabsjeff Mark Meadows, tidligere Pentagon-ansatt Kash Patel og Trump sin sosiale-medier-sjef Dan Scavino. Det skriver politico.

De er stevnet på grunn av at komiteen føler de har informasjon som er relevant for deres undersøkelse av Kongress-stormingen.

Disse vil nå bli bedt om å gi fra seg relevante dokumenter til komiteen innen 7. oktober og må møte for å vitne uken etter.

Det var den 6. januar at en stor mønstring endte opp med at Kongressen ble stormet og politikerne måtte evakueres.

Fem dødsfall er knyttet til stormingen, blant dem en kvinne som ble skutt av en politimann som har forklart at han måtte beskytte folkevalgte.

Politico melder også at tidligere president Trump angrep komiteen i en uttalelse gitt kort tid ettet stevningene ble kjent. Han skal ha sagt at de vil kjempe mot stevningene for «det beste for landet», melder poltico.

Komiteen håper å være ferdig med deres undersøkelser av stormingen neste vår.