Drosjesjåfør fraranet bil i Oslo

Politiet fikk melding om ranet som skjedde i Københavngata på Dælenenga i Oslo klokken 2.30. Bilen ble en stund senere funnet hensatt på Tøyen.

– Vi søker etter tre-fire yngre menn eller gutter. Drosjesjåføren, som nå er på legevakten, har forklart til oss at han ble truet, ransmennene viste fram håndvåpen og en kniv, og han ble fraranet både telefon og bil, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

– Sjåføren ble utsatt for vold og er veldig preget etter hendelsen. Han blir nå ivaretatt på legevakten, sier operasjonslederen ved 4-tiden torsdag morgen.

Alle tilgjengelige mannskaper søkte etter gjerningsmennene i halvannen time etter ranet, og politihelikopteret ble også satt inn i søket, men det aktive søket ble avsluttet rett etter klokken 4.

Sjåføren har forklart at han først plukker opp en passasjer. Etter en stund kom det flere personer til stedet, og da eskalerte situasjonen.

– Vi jobber nå med etterretning og elektroniske spor og videoovervåking, sier Skott.

TV 2 har ikke kommet i kontakt med politiet, men de sier til VG at beskrivelsen av gjerningspersonene er vage, men fornærmede sier de er rundt 25 år, mørke i huden, og at én av dem skal være tynn. Det vil også bli gjennomført avhør av sjåføren på et senere tidspunkt.

Politiet melder på Twitter at drosjen blir tauet inn for ytterligere undersøkelser. De har også funnet igjen kortholderen til fornærmede etter søk med hund.