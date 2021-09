– Dette betrakter jeg som personvernsjikane

SJUKANE: En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, advokat Jan Tormod Dege, betrakter det som personvernsjikane å spørre folk når folk går på do. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2/ Privat

Bærum kommune skal se på driften av sykehjemmene med nye øyne, og har i den forbindelse bedt sykepleierne detaljert registrere alle oppgaver de utfører gjennom arbeidsdagen. Også dobesøk.

Advokat Henning M. Heitmann, som er ekspert på arbeidsrett, sier at han aldri har hørt om noen som tidligere har registrert ansattes dobesøk.

– Jeg har ikke sett dette tidligere og syns dette er veldig spesielt at man går så i detalj. Det er en veldig byråkratisk tilnærming til måling. En byråkratisk måte å tenke på hvordan man vi effektivisere eller kontrollere arbeidet. Jeg tror det er feil vei å gå, sier Heitmann.

Rett på pause

Han påpeker at arbeidstaker har en lovfestet rett på fem minutters pause per time.

– Hva arbeidstaker gjør i den pausen, har ikke arbeidsgiver noe med. Man skal ikke registrere om man går på do eller om man gjør andre ting i pausen sin, sier Heitmann.

En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, advokat Jan Tormod Dege, er helt enig med Heitmann.

– Å spørre folk når folk går på do det betrakter jeg som personvernsjikane, sier Dege.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Han mener at arbeidsgiver her har trukket det alt for langt, og reagerer også sterkt på at Bærum kommune ikke har diskutert dette tiltaket med tillitsvalgte i forkant.

– De har brutt et hvert arbeidsmessig prinsipp å ikke sette seg ned å diskutere dette med tillitsvalgte, sier advokaten.

Arbeidsretteseksperten sier at den nye kommunalsjefen i Bærum ikke har fulgt arbeidsrettslige prinsipper og arbeidsmiljøloven paragraf 9-2 om drøfting og evaluering av kontrolltiltak.

– Det den nye sjefen bør gjøre er å se litt på lovens vilkår om å konsultere med de tillitsvalgte, forklare bakgrunnen for de ønskede tiltak. Trekk tilbake skjemaet. Det er flere fornuftige tiltak som foreslås, men enkelte er i strid med «privatlivets fred». Start på nytt er mitt råd. Få de ansatte med. Få dem i tale. Følg loven, sier Dege.

– Omsorg kan ikke måles

Heitmann er også tydelig på at Bærum bør gå andre veier enn detaljerte kartleggingsskjemaer.

– Skal man skape engasjement blant de ansatte, og få mest mulig utav arbeidskraften, må man se de ansatte og jobbe med motivasjon og stolthet over det arbeidet man gjør hver dag. Og ikke minst må man skape en attraktivitet for å jobbe i helsetjenesten, det er en utfordring med rekrutering allerede og den blir ikke mindre med denne typen saker, sier Heitmann.

Dege mener denne detaljmåling ikke egner seg i helsetjenesten.

– De ansatte er tjent med en effektiv arbeidsplass samtidig som det er et ansvar å behandle beboerne med omsorg og respekt. Men omsorg er ikke nødvendigvis noe som kan måles, som på et samlebånd med kjøp og salg av tjenester som enkelte tjenesteytere tilbyr. Det må også Bærum kommune ta innover seg, sier Dege.

– Beklagelig

Bærums kommunalsjef for pleie og omsorg, Cecilie P. Øyen, sier at det å registrere dobesøk var en uheldig formulering.

– Men intensjonen var god, og så forstår vi at det medførte uro og det syns vi er beklagelig, sier Øyen.

– Dere er forpliktet til å informere tillitsvalgte før et slikt tiltak blir satt i verk. Hvorfor ble ikke det gjort?

– Vi ønsker å jobbe for å ha en kultur hvor vi involver både medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i det vi gjør hver dag. Vi har et godt samarbeid og akkurat når det gjaldt dette skjemaet gjorde vi dessverre ikke det på den måten, og det har vi forsøket å rydde opp i og er nå i en annen prosess sammen med de tillitsvalgte og verneombud, sier kommunalsjefen.

