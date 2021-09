Oliver Solberg om farens sykdom:

Oliver Solberg (20) har aldri vært i tvil om hva han skal vie livet sitt til: Rallycross. Sønnen til den tidligere rally-verdensmesteren Petter Solberg (46) vant i fjor junior-EM.

Til tross for kometkarriere med flere konkurranseseiere, har de siste årene vært turbulente på privaten. For fire år siden ble nemlig faren Petter syk, og i lørdagens Skavlan på TV 2 forteller Oliver om hvordan familien taklet krisen.

– Vi er alltid veldig positive, alltid veldig blide, vi har alltid høy energi. Men akkurat da gråt hele familien fordi vi var veldig redde.

Risikerte å miste synet

Det begynte i september 2017 da Petter Solberg brakk kragebeinet og flere ribbein i en rallyulykke i Riga, Latvia. Han ble fraktet til sykehus, hvor legene røntgenfotograferte overkroppen hans. Røntgenbildet avslørte noen mørke flekker på lungene som bekymret legene.

Familien Solberg fryktet det verste.

– Vi visste ikke hva det var. Pappa var først veldig redd for at det var kreft eller noe, sier Oliver Solberg i Skavlan.

Det tok litt tid før legene klarte å diagnostisere hva de mørke flekkene var, og de trodde en stund at det kunne være tuberkulose. Men etter hvert ble det klart at Petter Solberg har sarkoidose, en betennelsessykdom som ofte rammer lungene, og som gjorde at han mistet mye energi og fikk tåkete syn.

– Han ble fortalt at han kunne miste synet. Og som en rallysjåfør, er jo synet alt man har. Så han ble veldig, veldig redd. Hele familien var veldig redde, sier Oliver i programmet.

– Pappa hadde ikke avsluttet karrieren ennå, og han ville ikke slutte på det tidspunktet. Så han ble veldig redd for at han aldri skulle få kjøre bil igjen. Den panikken var veldig stor.

Petter Solberg la opp som rallyfører i 2019, og jobber nå som coachen til Oliver.

Familiekjær familie

Det var uvant for Oliver å havne i en såpass dramatisk familiesituasjon.

– Vi er en emosjonell familie. Hvis vi vinner, så gråter vi den veien, og hvis det går dårlig, gråter vi den andre veien. Vi er veldig nære. Hver morgen og kveld sier jeg «jeg elsker deg» til pappa – og han sier det tilbake.

Familien Solberg står hverandre nært ikke bare privat, men også på jobb. Faren Petter er som tidligere nevnt Olivers coach, mens moren Pernilla Walfridsson er manageren hans.

– Vi er en veldig tett familie. Vi elsker hverandre. Vi kjører firehjuling sammen, vi reiser sammen, vi gjør alt sammen.

Det kan dog bli litt mye familie for Oliver en gang i blant.

– Det blir litt masete, særlig når vi reiser og jeg vil være litt alene. Eller når jeg skal møte jenter – pappa vil jo gjerne være med. Han tror han fortsatt er like gammel som meg, sier Oliver og ler.