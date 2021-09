Kjørte i 60 km/t, så kom sparkesykkelen susende forbi

Torsdag kveld melder Agder politidistrikt at de har beslaglagt en elsparkesykkel som ble tatt i å kjøre i rundt 70 kilometer i timen i Arendal.

Politiet har opprettet sak på forholdet.

Til TV 2 forteller operasjonsleder Arve Myklebust at det var en bilist som meldte ifra til politiet.

– Bilisten kjørte i 60 kilometer i timen og fortalte at sparkesykkelen kjørte fortere og passerte bilen. Vi dro da ut og fant elsparkesykkelen, sier han.

Politiet opplyste først at det var en 14 år gammel jente som kjørte elsparkesykkelen, men kom med en rettelse senere torsdag kveld om at det er uklart hvem som kjørte den. To mindreårige gutter skal ha prøvekjørt elsparkesykkelen før politiet fikk kontakt med jenta.

Det er imidlertid på det rene at hastigheten var «altfor høy».

Testet makshastigheten

Myklebust forteller at politiet sjekket hva makshastigheten på elsparkesykkelen var.

– Vi testet ved å holde elsparkesykkelen og trykke på gassen. Den kom opp i godt over 70 kilometer i timen. Det kan hende den går litt saktere med en person på, men det er uansett veldig høy hastighet.

Operasjonslederen forteller at politiet er bekymret for konsekvensene av at folk kjører på elsparkesykler som går langt over tillatt hastighet som er 20 kilometer i timen.

– Vår største bekymring er skadene som kan oppstå. Man er veldig utsatt på en elsparkesykkel.

Den aktuelle sparkesykkelen er altså beslaglagt av politiet.

To 15-åringer stoppet i 80 km/t

Også lørdag beslagla politiet en sparkesykkel da to 15-åringer ble stanset i 60 kilometer i timen over fartsgrensen som sparkesykler har. Begge to sto på elsparkesykkelen samtidig.

Råkjøringen fant sted i Sarpsborg. Ungdommene er anmeldt for forholdet og den blodtrimmede elsparkesykkelen er beslaglagt av politiet. Det melder NRK.

Seniorrådgiver Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken sier til rikskringkasteren at det er et stort problem at man lett kan endre på elsparkesykler slik at de går raskere enn lovlig.

– Etter at elsparkesyklene ble introdusert er det flere og flere private elsparkesykler som noen velger å trimme, sier han til rikskringkasteren.

– I verste fall ender det i en dødsulykke. Når vi snakker om en hastighet på opp mot 80 km/t, så er det ganske alvorlig, sier han.