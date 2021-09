Frustrert Sørloth måtte forlate banen skadet – 15 dager til skjebnekampen mot Tyrkia

Granada-Real Socciedad 2-3

SISTE: Real Sociedad skriver på Twitter at de mistenker at Sørloth har pådratt seg en hamstringskade.

Etter det TV 2 erfarer er den spanske klubben forberedt på at Sørloths skade vil sette han på sidelinjen i flere uker framover. I så fall henger landskampen mot Tyrkia i en særdeles tynn tråd.



– Dette er en viktig kveld for Alexander Sørloth.

Det sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller før Real Sociedads kamp mot Granada.

Trønderen startet kampen bra og hadde allerede etter elleve minutter skapt to store sjanser. Etter 73 minutter måtte Sørloth sette seg ned.

Sørloth så oppgitt utover gresset og ristet på hodet, så slo han seg bakpå låret for å signalisere hva som hadde skjedd.

Se video av hendelsen øverst!

Kort tid senere forlot han banen sammen med to fra det fysiske apparatet.

– Det er veldig synd for Sørloth. Det er også veldig synd for Norge dersom det er en hamstringskade. Det er 15 dager til vi møter Tyrkia. Dersom dette er en mild hamstringskade blir det trolig uten Sørloth. Dersom det er en alvorlig hamstringskade blir det uten ham, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Bildene var neppe det landslagssjef Ståle Solbakken ønsket å se. Om 15 dager møter Norges landslag Tyrkia til skjebnekamp i Istanbul. Det er heller ikke gode nyheter for Real Sociedad som allerede mangler Alexander Isak grunnet skade.

– Jeg føler med ham. Innsatsen hans er strålende og i dag kunne han hatt både mål og målgivende. Dette er kjempesynd. Det hadde vært verdifullt for ham å vært på banen fremover, sier Stamsø-Møller.

Kampen endte til slutt godt for Sørloth & co. som vant 3-2. Det ble ingen mål på 25-åringen, men om lagkameratene hadde vært litt mer effektive foran mål kunne det fort blitt både én og to målgivende.

Saken oppdateres!