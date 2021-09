Kampen ingen har råd til å tape: – Med tap er det ikke sikkert vi klarer topp åtte

Leder for Arsenals norske supporterklubb, Ronny Madsen, tror søndagens kamp mot erkerival Tottenham vil definere sesongen deres.

Se Arsenal-Tottenham på TV 2 Premium og Play søndag fra klokken 17.00!

Se Martin Ødegaards frisparkperle mot Burnley øverst!

Kontrasten var stor etter tre serierunder i Premier League.

I den røde delen av Nord-London var det skuffelse og fortvilelse, mens i den hvite delen var det latter og tro.

Tottenham stod med ni av ni mulige poeng, mens Arsenal stod med null av ni mulige.

Nå to runder senere er alt snudd på hodet. Tottenham har tapt to strake, mens Arsenal har vunnet to strake. Dersom Mikel Artetas menn vinner med to mål eller mer vil de gå forbi Tottenham på tabellen etter søndagens oppgjør.

Dermed seiler søndagens lokaloppgjør opp som en skjebnekamp for de to lagene.

– Dersom man skal definere sesongen så tror jeg dette blir en viktig kamp. Forskjellen på seier og tap er enorm. Dersom man taper er man litt ute og kjøre. Med tap er det ikke sikkert vi klarer topp åtte. Skulle man vinne kampen så vil man melde seg på, sier supporterleder i Arsenals norske supporterklubb, Ronny Madsen.

Lederen i Tottenhams norske supporterklubb, Bjørnar Valen, er i likhet med Madsen klar på at tap på søndag vil være brutalt. Spesielt om Arsenal skulle vinne med store sifre.

– Det er selvfølgelig en veldig viktig kamp. Spesielt med tanke på at vinneren potensielt går over den andre. Dersom Arsenal går forbi oss, så vil vi ikke være like fornøyd som vi var etter tre seriekamper, sier Valen.

TØFT: Det pleier å smelle i oppgjørene mellom Arsenal og Tottenham. Her får Harry Kane kjenne på Granit Xhaka. Foto: Mark Pain

Spissprofilene svikter: – Jeg er skuffet

Begge lagene har hittil denne sesongen hatt store problemer med å score mål. Arsenal står med to mål på fem kamper, mens Tottenham har tre mål på fem kamper.

Komiker og Tottenham-supporter Jonis Josef mener kampen er viktig for å opprettholde troen på Nuno Espírito Santo sitt prosjekt.

– Den er veldig viktig. Fansen ble lovet offensiv fotball og Nuno Espírito Santo har strøket på alle parameter, sier Josef til TV 2.

Lagets talismaner har levert langt under pari hittil denne sesongen.

For Arsenals del har Pierre-Emerick Aubameyang startet de tre siste kampene på topp, men den tidligere storscoreren står med ett mål.

– Jeg er skuffet over Aubameyang. Det er veldig rart at det som skjedde med Mesut Özil da han fikk stor lønnsøkning, ser ut til å skje med Aubameyang også. Han hadde en vanskelig sesong i fjor med skader og sykdom, men jeg er jo skuffet, sier Ronny Madsen.

SKUFFENDE: Pierre-Emerick Aubameyang har slitt med å ta ansvar. Foto: Craig Brough

Også Harry Kane har startet tre kamper. Totalt har han fått 288 minutter på banen, men har enda til gode å score.

– Det trykker egentlig litt overalt. Mot Chelsea slet vi voldsomt bakover i andreomgang, men det samme gjelder jo foran motstanderens mål. Når det er sagt så lever jo Nord-London-derbyet sitt eget liv. Tenningsnivået i denne kampen blir helt annerledes, sier Bjørnar Valen.

Det er noe også Martin Ødegaard har merket. Da lagene møttes i fjor scoret drammenseren for Arsenal.

– Jeg tror ikke det trengs så mye innføring egentlig. Man merker det veldig når man prater med folk. Det nevnes alltid noe om Tottenham i en negativ forstand, så det merker man fort, sier Ødegaard til TV 2.

NULL MÅL: Harry Kane er målløs hittil i Premier League. Foto: Andrew Couldridge

Tror Mikel Arteta sitter trygt uansett resultat

Mål scoret Ødegaard også i forrige seriekamp. Da ble 22-åringen matchvinner med et nydelig frispark mot Burnley.

Seieren sørget for tre kjærkomne poeng for en presset Mikel Arteta. Uansett resultat søndag tror Ronny Madsen at spanjolen sitter trygt også i tiden som kommer.

– Det er en del supportere som påpeker at han kommer til å ryke snart på sosiale medier, men det tror ikke jeg noe på. Jeg tror det skal ganske mye til for at Mikel Arteta mister jobben som Arsenal-sjef, sier supporterlederen.

– Blir du urolig av at dere står med to mål på fem kamper?

– Jeg visste vi kom til å slite offensivt. Arteta har jobbet ekstremt mye med det defensive, men jeg synes vi begynner å se tendenser fremover på banen. I førsteomgang mot Burnley viste vi tegn på en offensiv plan, så det tror jeg løsner snart. Men selvsagt hadde jeg trodd vi skulle stå med flere mål enn to på fem kamper, sier Madsen.

Se Arsenal-Tottenham på TV 2 Premium og Play søndag fra klokken 17.00!