Norge og en rekke andre land har nå startet avbestillinger av vaksiner.

– Vi har nådd et metningspunkt. EU har tilstrekkelig med doser. Alle land har signalisert, allerede nå, at de ikke vil ha flere doser, sier vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

Han forhandler om vaksinedosene for EU, og er mannen som sikrer vaksiner til Norge via Sverige.

Ifølge Bergström har EU fått mer enn 750 millioner vaksinedoser. I tillegg har EU også allerede donert mange millioner doser.

– Vaksiner som Norge ikke har behov for, går tilbake til EU-potten. Nå, når EU-landene ikke trenger flere doser, går de til andre land utenfor EU. De blir først og fremst donasjoner, sier Bergström.

FORHANDLER: Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

Kan trenge flere

Selv om det nå er nådd et metningspunkt i EU, skal det fortsatt regnes ut hvor mange doser hvert land trenger framover, sier Bergström.

Blant annet må det justeres hvor mange doser man trenger i forbindelse med vaksinering av barn mellom 12-15 år for de landene som har besluttet det.

Etter hvert kan det også bli aktuelt å måtte justere for ekstra doser for barn mellom 6-11 år, noe Pfizer-vaksinen kan bli godkjent for på nyåret, ifølge Bergström.

I tillegg må det eventuelt også justeres for en oppfriskningsvaksine, en såkalt booster-dose.

BARNEVAKSINE: Norges vaksineforhandler tror at vaksinering av barn fra 6 til 11 år kan bli godkjent over nyttår. Han sier den siste rapporten fra Pfizer viste gode resultater. Her får et barn i El Salvador den kinesiske vaksine Sinopharm. Foto: Marvin Recinos / AFP / NTB

– Polariserende debatt

EMA har startet å undersøke søknadene fra Pfizer og Moderna om å tillate å gi en oppfriskningsvaksine.

Vaksineforhandler Bergström regner med at EMA kommer til å godkjenne booster-dosene 4. oktober.

Pfizer har en søknad inne om å gi en hel ekstra tredje dose, mens Moderna vil gi en halv dose som en tredje dose, ifølge vaksineforhandleren.

Han mener at en eventuell tredje dose til folk i Europa ikke skal gå på bekostning av dose-donasjoner til andre land.

– Det er ikke sikkert alle trenger en tredje dose. Hvis man skal gi en tredje dose seks til åtte måneder etter andre dose, er ikke nødvendig å få den dosen for de fleste nordmenn og svensker før neste år, sier Bergström og fortsetter:

– Vi kan være veldig generøse med doser, samtidig som man beskytter sin egen befolkning. Man må kunne gjøre begge deler, jeg synes debatten blir polarisert om at man bare kan gjøre det ene eller det andre, sier Bergström.

Kan være booster-behov

Tirsdag opplyste FHI til TV 2 at de mener å ha nok vaksiner til å fullvaksinere alle som ønsker, i tillegg til å ha et stort beredskapslager.

FHI opplyser til TV 2 at de ikke har tatt stilling til om den generelle befolkningen skal ha oppfriskningsvaksine.

Det Norge derimot har besluttet, er å gi en tredje dose til personer med svekket immunforsvar fordi de ikke gikk god nok beskyttelse etter de to første dosene. Det har også mange andre land gjort.

Foto: Per Haugen / TV 2

Overlege Sara Sofie Viksmoen Watle i FHI skriver i en e-post til TV 2 at det så langt er lite data både nasjonalt og internasjonalt som tyder på at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er avtagende i den generelle befolkningen.

For enkelte risikogrupper ser det ut til at det med tiden vil være behov for en oppfriskingsdose, skriver Watler.

– Beskyttelsen mot å bli smittet med deltavarianten ser ut til å reduseres over tid i flere aldersgrupper i data fra en del andre land. Redusert beskyttelse over tid kan bety at det vil være behov for en oppfriskingsdose, men vurderingen vil være avhengig av flere ting, skriver overlege Sara Sofie Viksmoen Watle i FHI i en e-post til TV 2 og påpeker at oppfriskningsdosene foreløpig ikke er godkjent.

Selger til rike land

I tillegg til å donere 30-40 millioner doser til Covax-samarbeidet. Har EU også solgt doser til blant andre Australia, New Zealand og Thailand.

– Det kommer enorme volum av vaksiner framover. Alt skal i prinsippet til andre land enn EU, sier Bergström.

Vaksinene kommer rett fra fabrikken, som betyr at det er enkelt å omdirgere til hvor de skal gå, forklarer Bergström.

– Doser skal ikke kastes, de skal gå til andre land hvis vi ikke trenger dem selv, sier Bergström.