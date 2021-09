Shawn Mendes kommer til Norge

Den kanadiske superstjernen inntar Telenor Arena 18. mars 2022, ifølge en pressemelding fra arrangørene i All Things Live.

Mendes sitt fjerde album «Wonder» kom i fjor, og nådde førsteplass på listene både i USA og Canada. Turneen har fått samme navn som albumet.

– Vi er enormt stolte over å presentere Shawn Mendes til det norske publikummet for fjerde gang. Etterspørselen har vært stor etter hans forrige besøk på utsolgte Oslo Spektrum, og det er derfor helt på sin plass at han inntar Telenor Arena igjen, sier Mark Vaughan, arrangør All Things Live Norge i en pressemelding, og fortsetter:

– Det nye albumet hans er et av årets aller beste og vi er overbevist om at liveshowet hans kommer til å bli minst like bra, om ikke bedre.

Mendes ble for alvor kjent med låten «Stitches» på albumet «Handwritten» i 2015. Ungpikeidolet besøkte Norge for første gang samme år, og fikk mange fans her til lands. Blant annet fordi han tok seg tid til å møte alle de over 100 jentene som ventet utenfor NRK-huset før en opptreden han skulle ha.

Siden den gang har han hatt duetter med både Justin Bieber og hans nåværende kjæreste Camilla Cabello.