To pågrepet etter trusler mot Nav Alna

To personer er pågrepet i forbindelse med to separate trusselhendelser mot Nav-kontoret på Alna i Oslo onsdag.

Tidligere var det kjent at Nav-kontoret måtte stenge onsdag etter å ha mottatt trusler. Nå bekrefter politiet overfor Avisa Oslo at de etterforsker to saker om trusler utstedt mot Nav-kontoret samme dag.

– Vi har nå to saker fra Nav Alna som vi etterforsker. Begge sakene dreier seg om personer som har sendt inn eller ringt inn det som oppfattes som trusler, sier avsnittsleder Lene Moen ved enhet øst i Oslo-politiet til avisa.

Hun legger til at de to pågrepne er henholdsvis en mann og en kvinne. Begge er kjent for politiet fra tidligere, og de er nå løslatt etter avhør. Begge har fått besøksforbud mot Nav-kontoret.

– I den ene saken dreier det seg om trussel om å utføre skadeverk, mens i den andre saken er det en trussel om at personen skal møte opp på kontoret på Alna, sier Moen.

Hun sier det dreier seg om personer som ikke er fornøyde med behandlingen eller vedtaket i sakene sine. Ifølge avsnittslederen ble de i begge truslene referert til det som skjedde i Bergen, der en kvinne ble drept på Nav Årstad.

