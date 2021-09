Rangert som verdens beste landslag: – Kanskje litt «cocky» å si at vi er de beste

Det norske juniorlandslaget for herrer er kanskje Norges beste mulighet til å ta en medalje i VM. På laget finner vi en «gudegave til norsk sykkelsport», ifølge TV 2s ekspert.

Se fellesstarten for junior herrer fra 08:10 og U23 herrer fra 13:15 på TV 2 Sport 2 og Play på fredag

Norge har kanskje blitt et land å regne med i internasjonal sykkelsport de siste 20 årene, men aldri har Norge tatt en medalje på fellesstarten for junior herrer.

Sjelden har vi hatt en bedre mulighet enn i år.

Norges lag, junior herrer Per Strand Hagenes, Sandnes SK Stian Edvardsen-Fredheim, Glåmdal SK Ola Sylling, Ringerike SK Trym Brennsæter, Glåmdal SK Sebastian Larsen, Ringerike SK

Norge topper overlegent Det internasjonale sykkelforbundets (UCI) nasjonsranking over de beste juniorlandslagene før fredagens fellesstart.

– Ja, jeg vil påstå de er best. Med Per Strand Hagenes i spissen, som har vært på pallen eller vunnet stort sett alt av store ritt i år, og med det mannskapet som også vinner store ritt, så vil jeg påstå at det er verdens beste juniorlandslag, sier TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad.

Juniorgutta kan mer enn bare å sykle - se TikTok-videoen i videovinduet over for å se hvordan de ladet opp til fellesstarten

– Det er sikkert en bra overskrift

Hagenes er en 18-åring fra Sandnes som har vist seg fra en så sterk side i 2021 at han de neste to årene blir å se på storlaget Jumbo-Vismas utviklingslag.

Kaggestad tar i bruk store ord for å beskrive rytteren som nylig ble nummer to i EM i Italia.

– Han er det jeg vil kalle en gudegave til norsk sykkelsport. Vi har noen sånne innimellom - Hushovd, Kristoff, Boasson-Hagen. Han er i den kategorien, så det kan vi glede oss over, sier han.

Hagenes tar lovprisingen med knusende ro.

– Det er sikkert en bra overskrift, men jeg må nok oppnå litt større resultater enn bare som junior for å kunne bli definert som det, sier han etter å ha inspisert VM-løypa i Leuven.

– Hva er inntrykket av løypa?

– Den er ganske teknisk, så om det blir regn kan det bli ganske glatt og vanskelig. Men det ser ikke ut til at det skal bli regn akkurat nå. Det blir mest sannsynlig stor strekk på feltet i hele rittet, så det blir viktig å holde seg fremme, sier han, uten å ville forskuttere noen medaljer:

– Alt kommer an på hvordan det utvikler seg og om vi har dagen. Men det er alltid mulig å ta seieren når vi stiller på start, men vi får se på fredag.

– Det blir j**** fett!

Med seg på laget får Hagenes Stian Edvardsen-Fredheim (Glåmdal SK), Ola Sylling (Ringerike SK), Sebastian Larsen (Ringerike SK) og Trym Brennsæter (Glåmdal SK).

Fredheim og Hagenes er duoen det i utgangspunktet skal kjøres for, og Brennsæter, som selv har hatt en oppsiktsvekkende god sesong og nylig tok en 10.plass på VM-tempoen tidligere i uken, er enig i at det norske laget har mer å kjøre med enn de fleste andre lagene på start.

– Det er kanskje litt «cocky» å melde at vi er de beste, men vi er blant de bedre, vil jeg si. Og vi er jo i toppen der etter det vi har vist denne sesongen, mener jeg, sier 18-åringen fra Maura.

Sebastian Larsen trekker frem Belgia og Tyskland, med spydspissene Cian Uijtdebroeks og Emil Herzog, som kanskje de største favorittene ved siden av Norge.

Ola Sylling, som neste år bli å se på Uno-X sitt utviklingslag, er klar på at løypa også passer nordmennene.

– Ja, jeg vil tro det. Den passer opp bra. Det blir gøy å sykle. Det er ikke hver dag man sykler VM, så det blir jævla fett!

Fredheim er på papiret den beste av de norske om det samler seg til en spurt, og han kommer ikke til Belgia for å være tilskuer.

– Målet er å kjøre inn en topp fem-plassering om alt går bra. Og er ting som de skal være, og vi sitter der vi skal, så håper jeg vi kan være med og kjempe om gullet.