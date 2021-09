Hevder de har bevis for uakseptabel dobbeltrolle

Klubbene mener at Berge er i en uakseptabel dobbeltrolle, og har bedt håndballforbundet om å rydde opp.

Berge er nemlig ønsket som trener i det nye prosjektet. Klubbene påstår at han jobber med å rekruttere spillere til Kolstad mens han nå er landslagssjef.

Forrige fredag fortalte TV 2 om at Kolstad drømmer om å hente hjem Sander Sagosen.

Stjernespilleren skal være en viktig del av en kommende storsatsing i trondheimsklubben. Landslagsspillerne Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud er andre spillere som er kontaktet.

Stjernespekket liste

Stadig flere navn dukker opp i rykteflommen. Og TV 2 har klare indikasjoner på at disse spillerne også er kontaktet:

Kent Robin Tønnesen, høyreback i Pick Szeged i Ungarn.

Magnus Fredriksen, midtback i tyske Wetzlar som tidligere spilte i Elverum.

Janus Dadi Smarason, islending som er midtback i Bundesliga-klubben Frisch auf Göppingen.

Sigvaldi Gudjonsson, islending med fortid som høyre kant i Elverum, nå i polske Kielce.

Jonathan Carlsbogård, svenske som spillervenstre back i tyske Lemgo.

Ryktene går også på at landslagsmålvakt Torbjørn Bergerud, som nå er i danske GOG, og venstrekant Sebastian Barthold i Aalborg, er ønsket av Kolstad.

Noen vil falle fra, og andre kan komme til. Men noen av spillerne skal etter det TV 2 forstår ha inngått intensjonsavtaler med Kolstad om at de spiller for klubben dersom visse betingelser innfris.

At flere av de nevnte spillerne kommer, slik at det blir et lag som kan hevde seg i Champions League.

Det må være en topptrener der. Christian Berge er tiltenkt den jobben.

Økonomien må være i orden. En slik satsing vil kreve minimum en dobling, eller tredobling, av dagens budsjett blant klubbene som nå omsetter mest i Norge. Det spekuleres i summer på mellom 50 og 80 millioner kroner.

– Planene er gedigne, og utfordringene mange. Dette er en månelanding i norsk klubbhåndball, sier TV 2 ekspert Bent Svele.

Han mener at prosjektet er en gave til norsk håndball. Hvis det blir realisert, vil det gi en enorm oppmerksomhet i og utenfor Norge.

– Og jeg er sikker på at det vil kunne styrke landslaget, sier Svele.

Men problempunktet akkurat nå er Christian Berges rolle.

Rykteflom

Etter det TV 2 forstår mener flere av toppklubbene at de har bevis på at landslagssjefen allerede har jobbet i overgangsmarkedet til fordel for Kolstad.

De vil ikke akseptere at en felles ressurs, som landslagssjefen er, jobber til fordel for én enkelt klubb: At dette er en rolleblanding som forbundet må finne ut av, og at det må avklares raskt.

Berge har kontrakt som landslagssjef til etter mesterskapet i 2025.

Klubbledere TV 2 har kontaktet ønsker ikke å kommentere saken nå i og med at den behandles av forbundet.

Berge selv «ønsker ikke å bidra til alle spekulasjonene som florerer».

Han viser til at saken håndteres av administrasjonen i Norges Håndballforbund, og henviser til generalsekretær Erik Langerud.

MØTE: Forbundet og generalsekretær Erik Langerud (midten) får flere henvendelser angående Kolstad-satsningen. Foto: Vidar Ruud

– Vi hadde et møte på mandag med ledelsen i Norsk Topphåndball (klubbenes serieforening). Det var et bra møte der vi fikk innspill, deres bekymringer og vurderinger, sier Langerud og fortsetter:

– Vi blir ellers bombardert med rykter. Mange mener de har bevis, men lite legges fram. Landslagssjefen har ikke lov til å gjøre det som påstandene tilsier. Hvis han har trådt over streken må vi ta tak i det, og det må korrigeres. Men nå skal vi arbeide med å finne ut av de faktiske forhold. Og det vi finner ut skal vi legge fram for styret om en drøy uke, forteller generalsekretæren.

– Berge må velge

TV 2 ekspert Bent Svele mener at det tegnes opp et noe klarere bilde.

– Christian Berge vil gjerne ha en delt rolle. Han ønsker å lede både landslaget og Kolstad, sier Svele.

– En kongstanke er å få flere sentrale landslagsspillere hjem. Det vil minske belastningen, som igjen vil minske faren for skader. Og det øker muligheten til å nå målet til landslaget for menn om å vinne gull, mener håndballeksperten.

Skader på nøkkelspillere var problemet både i OL i Tokyo og i VM i Egypt i år. Norge tapte kvartfinalene i begge mesterskapene og havnet utenfor pallen.

– Hindringen for Kolstad sitt ønske om å få Christian Berge som trener, og for Berge å få til en delt løsning, er at håndballforbundet skal ha landslagssjefen i en hundreprosentstilling. De tillater ingen deling, forteller Svele og fortsetter:

– Skal det skje, må styret gå vekk fra et prinsipp som har vært viktig for dem, og så gjøre om tidligere vedtak. Det kan skje hvis de mener at dette prosjektet er særdeles viktig for norsk håndball. Men hvis forbundet gjør det, kommer det et opprør fra de andre klubbene, tror Svele.

– Og så må forbundsledelsen vurdere hva som er viktigst. Det hele kan også ende med at Berge må velge: Landslaget eller prosjektet til Kolstad. Og prosjektet i Trondheim er så stort at han kan komme til å velge det fremfor landslaget.

Langerud forteller at problemstillingen rundt Berge skal diskuteres.

– Utgangspunktet vårt er at en delt stilling ikke går, sier Erik Langerud.

– Men dette må styret avgjøre. Hvis Berge vil ut av kontrakten som landslagssjef før tiden, må vi også diskutere det. Alt dette skal vi nå gjennomgå, fortsetter han.