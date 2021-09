Maria Mena åpner opp om det unike vennskapet: – Vi fant hverandre for noen år siden

Maria Mena (35) forteller at hun og Jon Niklas Rønning (42) ikke bare er naboer, men også bestevenner. Faktisk så gode venner at de har nøkler til hverandres leiligheter.

Maria Mena var selvskreven gjest på den røde løperen utenfor Latter i Oslo onsdag kveld. Der var hun for å se på det nye showet til Ole Paus og Jon Niklas Rønning, som heter «Skilt ved fødselen».

Hun fortalte at hun trolig var mer nervøs enn artistkollegaen.

– Jon Niklas er bestevennen min, og jeg vet alt om hva han går gjennom med tanke på nerver backstage. Jeg tror likevel at jeg er like nervøs som han. Jeg tror ikke jeg kommer til å få med meg alt av showet. Jeg kommer sikkert bare til å se på ham og håpe på at alt går fint, sier hun lattermildt til God kveld Norge.

GJEST: Mena var blant dem som hadde sikret seg en plass på premieren til «Ole Paus & Jon Niklas Rønning - Skilt ved fødselen». Før hun gikk inn og nøt showet, slo hun av en prat med pressen. Foto: Sondre Børrestad

Gitt hverandre nøkler

Dagen etter premieren har det kommet gode anmeldelser, Dagsavisen triller for eksempel fem på terningen – så nå kan trolig både Mena og Rønning puste lettet ut.

– Vi fant hverandre for noen år siden. Han er det snilleste menneske i hele verden. Vi er nære venner og passer på hverandre.

Siden de gode vennene også er naboer, har de gitt nøkler til hverandre. Nå spaserer de inn og ut av leilighetene nærmest som de vil.

– Vi låser oss inn i hverandres leiligheter. Jeg har hans nøkler og han har mine. Har ikke jeg vin, så har han det. Trenger han barnevakt, så er jeg der. Trenger jeg hjelp til å lufte hunden, så hjelper han. Det er så deilig å ha det sånn, det er det beste som finnes!

Bakgårdskonsert

Vennskapet deres har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

De hadde nemlig bakgårdskonserter sammen i starten av pandemien, for å spre glede til resten av borettslaget.

– Han stod og spilte piano på sin balkong, også sang jeg, mimret Mena.

