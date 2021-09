Hit kan det være mulig å reise i vinter

I Europa er det nå forholdsvis lett å reise rundt som fullvaksinert, men en rekke land utenfor kontinentet er fortsatt stengt.

Men etter hvert som vaksineringsgraden øker globalt, fjernes også tiltak.

Vaksineforhandler Richard Bergström sier til TV 2 at han tror vi når et nytt punkt i pandemien senere i høst.

EU, som nå har nådd et metningspunkt på vaksiner på grunn av høy vaksinegrad, donerer og selger nå doser som det er ikke er bruk for.

Det betyr flere vaksiner til andre land på kloden.

GOD PLASS: Det var mange ledige solsenger på stranda i Varadero på Cuba 3. september. Landet skal åpne grensene 15. november, til tross for økende smitte. Du trenger heller ikke å ta test før ankomst, ifølge CNN. Foto: Yamil Lage / AFP / NTB

– Thailand for eksempel, som EU nå har solgt doser til, har nok kommet ganske langt i vaksinering ved årsskiftet. Generelt reising globalt er vanskelig nå med mye testing blant annet, men jeg tror at land som nå vaksinerer for fullt, kan besøkes til jul og nyttårshelgen, sier Bergström til TV 2.

Blant andre melder Cuba at de skal åpne grensene i november. Det samme skal Fiji, mot at man er fullvaksinert og har testet seg før ankomst. Den vietnamesiske øya Phu Quoc skal åpne i oktober, som er et «halvt års prøveprosjekt», skriver CNN.

Chile ønsker utenlandske turister velkommen fra neste uke, men de stiller også krav om vaksine og test, i tillegg til helseforsikring, skriver CNN. De samme kravene stiller også Thailand nå, hvis man ønsker å reise dit.

Kan nå målet

I SIKTE: Sommeren neste år vil det etter alt og dømme være mulig å reise verden rundt, sier vaksineforhandler Richard Bergström. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) har mål om at 40 prosent av befolkningen i lavinntekts- og mellominntektsland skal være vaksinert innen nyttår, men Amnesty mener det målet står i fare.

WHO har også mål om at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen midten av 2022.

Bergström tror at andelen vaksinerte i verden vil øke fort, fordi produksjonskapasiteten kommer til å øke raskt.

– Jeg har sett tall på at fram til juni 2022 kommer det til å bli produsert langt over 20 milliarder doser. Fram til nå er det produsert 6 milliarder doser, sier vaksinekoordinatoren.

De 20 milliarder dosene er alle covid-19-vaksinene som finnes, både de som er godkjent i EU og de som ikke er det.

ÅPNER OPP: USA planlegger å åpne for utenlandske borgere i november. For å komme inn i landet må du være fullvaksinert og vise fram en negativ covid-19-test. Foto: Bjørn Kils / Reuters / NTB

Tviler på cruiseferie

Det kommer altså til å være nok vaksiner i løpet av neste år. Det betyr, sier Bergström, at verden blir mer åpen, som betyr at det kan bli mulig å reise globalt neste år.

– Jeg tror at det åpnes helt opp for reiser til sommeren neste år, slik at man kan reise rundt om i hele verden, sier Bergström.

Helt normalt blir det likevel ikke, tror vaksineforhandleren.

FIJI: Fiji har planer om å åpne grensene for internasjonale turister igjen i november. Stillehavsnasjonen sliter med øknomien, som i stor grad beror på turisme, etter halvannet år med pandemi. Foto: Aileen Torres-bennett / AFP / NTB

– Å reise med cruiseskip med 5000 passasjerer er kanskje tvilsomt, men backpacking i Asia tror jeg blir mulig fra sommeren neste år, sier han.

Selv om det kan åpnes for reiser, blir det trolig ikke like fritt som før. Det kan fortsatt innebære koronapass, testing og munnbind.

– Man må venne seg til at man må vise sertifikat, og munnbind har kanskje kommet for å bli, kanskje særlig på store arrangementer, sier han.