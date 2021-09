Rival reagerer på slike bilder av Carlsen

Lørdag kl. 17.00: Se første dag av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

– Da jeg spilte mot Magnus, ba de plutselig om å se i ørene mine etter hvert parti, sier Hikaru Nakamura på sin Twitch-stream.

– Det er definitivt et problem, og det er noe som må forandres, fortsetter den profilerte sjakkspilleren.

Amerikaneren, en av Magnus Carlsens argeste rivaler i hurtigsjakk, snakker om en online-turnering i Champions Chess Tour.

STJERNESPILLER: Hikaru Nakamura er regnet som en av de aller skarpeste hurtigsjakkspillerne, men har gjort det så som så på touren. Foto: Carina Johansen

– Det får stå for hans regning. Han har mange meninger, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg har ikke noe sterk formening om det. Han har også sitt publikum som han snakker til. Så jeg tror verken jeg eller arrangøren tar seg så veldig nær av det, fortsetter nordmannen.

Touren arrangeres av en av de største aktørene innen internett-sjakk, Chess24. Carlsen har eierinteresser i selskapet gjennom Play Magnus Group.

Nakamura er på sin side tilknyttet Chess.com, en av Chess24s konkurrenter.

Slik hindres juks

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer hadde sett for seg at behandlingen av Carlsen heller ville gått motsatt vei.

– Jeg er overrasket, på grunn av bindingen, over at de ikke er ekstra harde med Magnus for å fjerne all tvil om forskjellsbehandling, sier Hammer.

– Det er fort gjort å overdrive motsatt vei, og det er en veldig vanskelig balansegang gitt situasjonen. Det virker som at de ikke har funnet den gylne middelvei, mener han.

TV 2S SJAKKEKSPERT: Jon Ludvig Hammer er selv tidligere toppspiller, og har vært sekundant for Magnus Carlsen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Under internetturneringene kameraovervåkes spillerne for å forhindre juks. De har heller ikke lov til å forlate pultene sine under et parti uten å få tillatelse av en dommer, heter det i regelverket.

Arne Horvei, Tour Director i Champions Chess Tour, avviser at Nakamura ble kontrollsjekket fordi han spilte mot Carlsen.

– Tiltakene mot juks i Champions Chess Tour inkluderer blant annet at alle spillere må la dommere kontrollere at det ikke er noen sender/mottaker i ørene før partiene starter. Mellom partiene vet spillerne at det trekkes tilfeldig spillere som blir kontrollert. At Hikaru ble trukket etter partier mot Magnus, er tilfeldig, skriver han i en e-post til TV 2.

Reagerer på fotballtitting

Nakamura reagerer også på at Carlsen ofte ser på en annen skjerm mens han spiller.

Carlsen har tidligere ikke lagt skjul på at han har sett på Premier League, den gangen riktignok i en bronsefinale han ikke la altfor mye vekt på.

Hans amerikanske rival synes det er greit at Carlsen ser på fotball.

– Men hvorfor kan ikke jeg ha en andre skjerm oppe også? Hvorfor kan ikke alle andre gjøre det samme? Det er det jeg vil si. Det er et ganske seriøst problem, sier Nakamura på sin Twitch-kanal.

Påstanden avvises blankt av Horvei.

– Det stemmer ikke. Antallet skjermer er ikke eksplisitt beskrevet. Det vil bli justert neste sesong, opplyser han.

Skal evalueres

I regelverket fremgår det at spillerne er nødt til å dele skjermene sine, samt å la seg filme mens spillet pågår.

– Under partiene har dommerne tydelig oversikt over spillernes pulter og skjermer. Dommerne kontrollerer at det ikke er noen programmer eller andre løsninger som kan gi spillerne informasjon mens partiene pågår, forsikrer Horvei.

Finalen, som begynner på lørdag, er den tiende turneringen i touren. Horvei varsler evaluering når den er ferdigspilt.

– Både internt og med innspill fra spillerne. Basert på dette vil vi se hvordan oppsett og retningslinjer kan gjøres enda bedre og tydeligere neste sesong.

