Nå blir dette snart lov igjen – tror flere vil få seg en overraskelse

Etter å ha vært koronastengt i over 1,5 år, skal dansegulvene snart fylles opp av festglade nordmenn igjen. Men å vende tilbake til hverdagen kan by på utfordringer.

Karl Henning Svendsen står midt på det tomme dansegulvet, mens den ikoniske låten «Final Countdown» runger fra høyttalerne.

På utestedet Youngs i Oslo sentrum har musikkanlegget vært tyst og dansegulvet tomt siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig, for ett og et halvt år siden.

– Det har gått fort, men det er veldig lang tid, sier Svendsen.

HELT TOMT: Slik har det sett ut på Youngs i Oslo sentrum siden 12. mars 2020. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Men nå er gjenåpningen rett rundt hjørnet.

– Endelig!

Helseminister Bent Høie har varslet alle landets kommuner om at det kan skje allerede fredag.

Det betyr at landets utesteder må forberede seg på storinnrykk og tettpakkede dansegulv igjen.

– Endelig, nå kommer hverdagen tilbake, sier utelivssjef Svendsen.

På utestedene han driver har det vært helt dødt, lenge.

– Vi har sett frem til denne dagen lenge. Men vi har en jobb å gjøre, sier Svendsen.

KLAR SOM ET EGG: Utelivssjefen klarer knapt å vente med å fylle dansegulvet igjen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

For det er ikke gjort på et par timer å skulle gjenåpne et utested som har ligget nedstøvet i 1,5 år.

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å skape en folkefest. Men vi håper gjestene har forståelse for at det er korte frister.

– Indre glede

Helsedirektør Bjørn Guldvog er også blant dem som gleder seg til en mer normal hverdag.

– Jeg tror først og fremst at vi alle sammen kommer til å kjenne på en indre glede over at vi er kvitt dette åket som har ligget over oss i halvannet år. Og så tror jeg likevel at vi vil vite at når vi har en økt beredskap, så må vi være litt forsiktige. Men det vil være en helt annen situasjon enn i de månedene og ukene vi har bak oss, og det er jeg veldig glad for, sier Guldvog til TV 2.

GLEDER SEG: Helsedirektør Bjørn Guldvog har jobbet dag inn og dag ut med korona i 1,5 år. Nå gleder han seg til en mer normal hverdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ida Kopperstad er atferdspsykolog. Hun er klar på at det vil være stor forskjell blant folk når vi skal gå tilbake til en normal hverdag.

– Mange gleder seg til å kunne komme nærmere, og gå tilbake til å håndhilse og klemme. Vi glemmer overraskende fort, sier Kopperstad til TV 2.

– Er ikke uhøflig

På den andre siden tror Kopperstad at mange også vil kunne kjenne på et ubehag.

– Gjennom pandemien har vi blitt lært opp til at det kan være farlig å ikke holde avstand fra andre. Tanken om at nærhet er farlig kan henge igjen for noen, og dette kan føre til at man kjenner på en underliggende frykt, sier atferdspsykologen.

FORT TILBAKE: Atferdspsykolog Ida Kopperstad sier folk glemmer overraskende fort, og at vi er klar for en normal hverdag.

Mens enkelte ikke kan vente med å klemme andre igjen, er det andre som har trivdes godt med å holde avstand. Kopperstad tror disse vil fortsette med det videre.

– Samtidig har den type atferd blitt mer akseptert. Hvis noen ikke vil ta deg i hånda nå, er det ikke fordi de er uhøflige, sier atferdspsykologen.

Kopperstad tror imidlertid mange kan få seg en overraskelse.

– Du forventer at ting skal være annerledes, også er det kanskje ikke det. Vi tar med oss de tingene vi liker fra pandemien, som bedre håndhygiene og mer fleksible arbeidsdager. Men det vi har hatt lyst å gjøre, tror jeg vi går fort tilbake til, sier hun.