Valfarter til andre land for å ta «EU-godkjente» vaksiner

Russiske helsemyndigheter tilbyr foreløpig ikke noen koronavaksine som er godkjent av Det europeiske legemiddelverket (EMA), og som gir grønt koronasertifikat.

Dermed kan eksempelvis ikke Sputnik-vaksinerte reise til andre land og forvente å slippe unna innreiserestriksjonene.

På mandag bekreftet også Verdens helseorganisasjon (WHO) at de har satt godkjennelsesprosessen av Sputnik-vaksinen på vent, da de under en fabrikk-inspeksjon oppdaget at produksjonen av vaksinen ikke var i tråd med WHOs standarder.

I kjølvannet av dette har stadig flere henvendt seg til russiske reiseselskaper for å bli fløyet til andre land som tilbyr EMA-godkjente koronavaksiner.

Flere av reiseselskapene har også benyttet muligheten til å opprette egne pakkereiser kun for dette formålet.

Hundrevis av euro

Reuters skriver at de fleste «vaksineturene» med russiske reiseselskaper går til Serbia. Turene koster mellom 600 og 850 euro.

I prisen inngår to til tre netter på et hotell i Beograd, frokost og reisen til vaksineklinikken. Selve vaksinen er gratis. Om man velger en vaksine som gis i to doser, må man bestille to turer.

Presseansvarlig i reiseselskapet Russian Express, Anna Filatovskaya, forteller at de begynte med turene for rundt to uker siden, og at om lag 20 personer hadde søkt om å få ta turen før russiske nyhetsmedier omtalte tilbudet tidligere denne uken.

Det førte til det som Filatovskaya beskriver som en «stor økning» i etterspørsel. Bare på onsdag søkte titalls personer om å få reise ut av Russland for å ta en annen koronavaksine.

Ifølge Filatovskaya velger de fleste turistene velger Pfizer-vaksinen.

Russiske Maria forteller til Reuters at hun har reist til utlandet for å ta en annen vaksine, imidlertid uten å benytte seg av et av de russiske reiseselskapenes tilbud.

– Jeg stoler på at Sputnik fungerer, men den er ikke godkjent utenfor Russland. Jeg må ha et koronasertifikat for å kunne dra på jobbreiser, forklarer hun.

Omvendt

Russiske myndigheter har flere ganger uttalt at de jobber med en vaksineturisme til Russland.

Andrej Ignatyev, president i Det russiske industriforbundet (RUTI), uttalte også i juni at de hadde ferdigstilt et slikt tilbud, hvor man for om lag 20.000 kroner kunne få en tre ukers lang ferie i Russland og en russisk koronavaksine.

– Land i Afrika og Sør-Amerika har vist interesse for slike turistreiser. RUTI har fått flere slike forespørsler, sa han.

I april la også Sputniks engelskspråklige Twitter-konto ut en melding hvor de skrev at kontoens følgere ville bli de første til å bli invitert til Russland for å ta vaksinen.

Det spørs nå imidlertid om det finnes et marked for vaksineturisme til Russland, da Sputnik-vaksinen stadig venter på godkjenning.

– Enhver vaksineprodusent som vil bli godkjent av WHO må levere all informasjon som er tilgjengelig om vaksinens kvalitet, og om produksjonsprosessen bak. De må bevise at fabrikkene holder den høyeste standarden, sa Jarbas Barbosa fra WHO på onsdag.