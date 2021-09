Mottok massiv hets – dette sier de om lørdagens program

Forrige lørdag var det influenser Joakim Kleven sin tur til å forlate parketten i årets sesong av Skal vi danse. Det skapte reaksjoner, og YouTuber Dennis Vareide var en av de som mottok hets i etterkant, da flere mente det var han som burde ha røket ut av konkurransen.

Torsdag gjestet de begge God morgen Norge for å snakke ut om sjokk-exiten.

– Selvfølgelig ble folk sjokkert over at Joakim røk, for han var en av favorittene og jeg er fullt klar over hvor jeg har ligget på dommerscoren. Jeg har bare gått på og kjørt på. Målet mitt med Skal vi danse er å gi alt, stå på, trene så mye som mulig og gi alt på parketten, sier Dennis til God morgen Norge.

– Det er så teit. Dennis, du er fantastisk og verdig din plass. Helt seriøst, sier Joakim til sin dansekollega.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Slo tilbake

Etter sendingen på lørdag gikk nettrollene amok. I tillegg til hets i kommentarfelt, mottok YouTuberen meldinger direkte fra fremmede.

– Det har vært litt kjipt, for vanligvis har det bare kommet støtte og at de heier på meg og det er veldig koselig. Men når det plutselig kommer sånne ting ble jeg litt satt ut. Det er kjipt, også blir man litt irritert og, for jeg kan ikke noe for det som skjedde. Alt jeg gjorde var å gå «all in».

På mandag fikk Dennis til slutt nok og bestemte seg for å slå tilbake mot hetsen.

– Jeg tenkte å la det gå, men så ga det seg ikke. Da fant jeg de offentlige kommentarene, slang de ut på Instagram og kom med en kommentar om at det ikke er min skyld. Det hjalp. Jeg fikk flere unnskyldninger og veldig, veldig mye støtte – som er veldig hyggelig.

– Jeg har gjort noe stort

Selv om Joakim gjerne skulle ønske han hadde kommet lenger, er han fornøyd med opplevelsen. Han forteller at han og Benjamin er sammen hver dag, og at de har blitt gode venner. I tillegg er han evig takknemlig for at han fikk lov til å skrive Skal vi danse-historie.

– Jeg mener oppriktig at jeg føler at jeg har vært med på å gjøre noe stort, og det er faktisk noe jeg kan bli litt emosjonell å tenke på, fordi jeg har fått så uendelig mye kjærlighet, sier han og fortsetter:

– Jeg har aldri opplevd det i mitt liv, og jeg har fått så mye støtte og familier som sender meldinger som synes det er så fint å se to menn danse sammen – at det er så flott og normalt og normalisere det.

Nå håper han at produksjonen fortsetter med å ha med to av samme kjønn, eller for eksempel folk med en funksjonsnedsettelse, slik som Birgit Skarstein i fjor.

– De viser alle slags mulig spekter av oss mennesker. Det er så flott med et danseprogram som Skal vi danse. Jeg blir så rørt når jeg snakker om det, for det er seriøst det fineste jeg har vært med på.

Klar for lørdag

Dennis overlevde nok et program, og nå gjelder det for YouTuberen å riste hetsen av seg før han skal entre parketten på nytt på lørdag. Denne gangen skal han gjøre noe helt nytt.

– Det blir slowfox. Det er første gang jeg danser standard, for jeg har bare danset latin og showdans, så det blir veldig gøy.

– Er det enklere?

– Det er annerledes. Jeg vil ikke si at dans er enkelt for meg uansett, men jeg tror jeg får vist en helt annen side og det gleder jeg meg til, sier han og forteller at han har blitt mye flinkere på den korte tiden han har danset:

– Jeg var en helt stiv stokk når jeg først starta, men nå begynner det å komme litt rytme og dans.

Joakim på sin side forteller at han ikke blir å se på H3 Arena på Fornebu denne lørdagen.

– Jeg har planlagt å være hjemme med noen venner og se den første sendingen der. Vi skal lage noen drinker også skal jeg lande litt. Men etter det tenker jeg at jeg skal på Fornebu og henge der masse, og forhåpentligvis være litt back stage med gjengen, sier han og avslutter:

– Også må jeg si at Dennis står så sjukt på og har virkelig fortjent å være med! Jeg heier sånn på han og hele gjengen – virkelig.