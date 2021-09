Nav-ansatte tilbake på jobb etter drapet: – Godt å ta tilbake hverdagen

Det har vært en veldig spesiell dag tilbake på jobb for mange NAV-ansatte i Bergen.

Fire av fem kontor i byen åpnet torsdag, etter å ha vært stengt siden mandagens tragiske hendelse der en mann knivstakk og drepte en kvinnelig Nav-ansatt i 50-årene.

Også en 29 år gammel kvinne ble lettere skadd i angrepet, og ligger nå sterkt preget på Haukeland sykehus.

Ved Nav-kontoret i Bergen sentrum, startet dagen med en felles samling med ett minutts stillhet.

MINNE: Blomster og lys ble lagt ned ved Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen, etter at en av de ansatte ble drept på jobb. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Tragisk og trist

– Det var en fin måte å markere det på, og jeg synes det er godt å få åpne og ta tilbake hverdagen, sier Astrid Grinde (47) som er en av 170 ansatte ved Bergenhus-kontoret.

Hun har jobbet der siden 2008, og sier mandagens hendelse var et enormt sjokk for alle.

– Det er først og fremst vanskelig å ta innover seg det som har skjedd. Det er tragisk og trist, og vanskelig å forholde seg til, sier hun.

Selv om det er vanskelig for enkelte å komme tilbake på jobb, sier hun mange også føler at det er godt å få komme i gang igjen. Hun jobber selv i kundemottaket, og har jevnlig brukermøter.

Grinde sier hun ikke er redd for å gå på jobb, til tross for det som har skjedd og meldinger i media om at Nav-ansatte er utsatt for trusler.

– En snakker hele tiden om sikkerhet, og man tenker alltid over rutinene. Likevel tror jeg ingen kunne sett for seg at det skulle gå så galt som det gjorde, sier Grinde.

SIKKERHET: Direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Vestland sier de fremover skal diskutere hvilket sikkerhetsnivå man skal legge seg på ved NAV-kontorene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Doblet vaktholdet

Direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Vestland sier til TV 2 at de har doblet vaktholdet ved byens kontor.

Nå skal ledelsen diskutere rutiner og beredskapsplaner, for å finne ut hvilket sikkerhetsnivå man skal legge seg på fremover.

– Vi vil at ansatte skal ha det trygt og sikkert på jobb, men samtidig ønsker vi å være åpne og tilgjengelige overfor brukerne våre. Dette er et vanskelig dilemma, og en balansegang. Man må ha fokus på begge deler, og dette skal vi diskutere videre, sier Bogsnes.

VAKTER: Ledelsen i Nav og Bergen kommune sier de dobler vaktholdet ved kontorene nå i den første fasen etter gjenåpningen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Fåtall ønsker å slutte

Direktøren sier hun har hørt at noen Nav-ansatte ønsker å slutte etter mandagens hendelse, men at hun tror dette gjelder et fåtall.

Jostein Hestnes i Bergen kommune sin etat for sosiale tjenester sier de har ekstra høy sikkerhet den første tiden, og justerer etter det videre behovet.

– De siste dagene har vært veldig krevende, og særlig første dag var preget av sjokk og sorg. Nå har vi bearbeidet dette og forberedt de ansatte på hverdagen. Mange begynner å bli mentalt klare for å starte arbeidet. Vi har et viktig samfunnsoppdrag som skal ivaretas, og dette er mange opptatt av, sier Hestnes.