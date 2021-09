Tinas lag ble lagt ned – så ble hun nektet å spille med guttene: – Det er bittert

Lørdag fra kl. 14.00: Stavanger-Grüner på TV 2 Sport 2/TV 2 Play.

Scott har spilt på toppnivå i nesten 15 år. Hun har tatt VM-sølv med Norge, blitt norgesmester og spilt i utlandet. 30-åringen er blant de største profilene vi har i norsk kvinnehockey.

Likevel tror hun det er få som vet hvem hun er.

– Den vanlige mannen i gata vet ikke at damer spiller hockey, sier hun.

Det synes hun er synd, men Scott er vant til å møte utfordringer knyttet til hockeyen.

Maste i fem år

Broren spilte hockey, og allerede som fireåring ønsket også hun å starte.

– Mamma og pappa syntes at hockey ikke var noe for jenter, så jeg måtte gå på kunstløp noen år før jeg fikk lov til å starte, forteller Scott.

Hver dag i fem år maste hun på foreldrene om å få lov til å bytte ut kunstløpsskøytene med hockeyskøyter.

Ni år gammel ble hun hørt. Hun begynte på hockey. Det skulle senere vise seg å være en klok avgjørelse.

Nesten hele karrieren har hun spilt på guttelag, i tillegg til trening og kamper med kvinnelag. Det har skyldtes at det ikke alltid har vært kvinnelag der hun har bodd, det har vært muligheter til bedre treningstider og spill på et høyere nivå.

Hun viste raskt at hun hadde talent, og ved videregående-alder dro hun til Sverige – hvor rammene er langt bedre for at kvinner kan satse på hockey.

STANSER IKKE: Det skal mye til å få Tina Scott til å ikke spille hockey. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

NM-gull gravid

Det skal mye til å stoppe henne fra å spille hockey. 23 år gammel var hun gravid. Selv da spilte hun hockey.

Hennes daværende lag, Vålerenga, skulle spille NM-finale. Da lot ikke Scott seg stoppe av at hun var 26 uker på vei i svangerskapet.

Hun skulle vinne NM-gull.

Vålerenga ble norgesmester, og alt gikk fint med barnet.

I perioden hun var gravid spilte hun ikke på guttelag, det er eneste gang i karrieren hun ikke har gjort det.

Årsaken til det er at det i hockey for herrer er tillatt med taklinger. Det kunne medføre skade på fosteret – en risiko hun selvsagt ikke var villig til å ta.

KJENT TRENER: Tina Scott sin samboer, og faren til datteren Tindra, Anders Gjøse, trener herrelaget til Storhamar. Foto: Heiko Junge / NTB

Nedlagt lag

For Scott er hockey hele livet. Hun er privatmarkeds- og medieansvarlig i Sparta Sarpsborg, samboeren Anders Gjøse er trener for herrelaget til Storhamar og datteren Tindra går på hockeyskole i Sarpsborg.

Familien har bosted i Sarpsborg, men samboeren er kun hjemme på søndager. Det har gjort at logistikken på hjemmebane allerede var utfordrende, men siden hun spilte i byen for Spartas damelag og G16-laget til Sparta, lot det seg gjøre.

I sommer ble logistikken langt mer utfordrende.

Sparta sitt damelag ble lagt ned. Scott får heller ikke lov til å trene med G16-laget noe mer.

– Det er synd, Sparta har alltid vært en av de store i norsk damehockey. Det er veldig synd at damelaget ble lagt ned, også synes jeg det er ganske bittert da man har vært i klubben en periode og spilt guttehockey at man plutselig får beskjed om at man ikke er velkommen. De kom med argumenter om at man ødelegger dynamikken i gruppa og er for gammel til å være med et G16-lag, sier Scott.

PÅ NÅLER: Tina Scott innrømmer at det er utfordrende å jobbe med de samme folka som ikke lenger lar henne spille på guttelaget. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Går på nåler

– Hvordan er det jobbe med de samme menneskene som ga deg den beskjeden?

– I begynnelsen var det tøft, men det er jo to ulike klubber, eliteklubben og breddeklubben. Men jeg gjør jo mye for breddeklubben. Jeg føler at jeg går litt på nåler og ikke er helt velkommen, svarer hun.

TV 2 Sporten har vært i kontakt med styreleder i IHK Sparta Sarpsborg, Jenny Karlstad-Solberg. Hun kjenner seg ikke igjen i at klubben har sagt at Scott ødelegger dynamikken i gruppa, men forstår hennes frustrasjon godt.

– Det var et stort nederlag for klubben å måtte legge ned damelaget. Det er helt tydelig at vi et sted på veien har feilet, og at vi nå må jobbe hardt for å på sikt igjen få et godt damelag. Da vi måtte legge ned damelaget ble styret enstemmig enige om å gi de seks yngste jentene som ønsket å fortsette, et tilbud på et aldersbestemt lag. De tre eldste ble tilbudt trenerutdanning for å bidra med sin erfaring i vår jentesatsning. Vi oppfordret de til å kontakte andre damelag for videre trening og spill.

– Mener du at det å ha Scott med på G16-laget ødelegger dynamikken der?

– Det at en dame på 30 år skal spille med gutter på 15 år, har vi ikke sett på som heldig, og det har hatt innvirkning på vår avgjørelse, svarer Karlstad-Solberg.

Scott har funnet seg ny klubb, og spiller nå for Grüner. Det medfører tre timers pendling hver hjemmekamp og til treninger – noe som har gjort logistikken på hjemmebane ekstra utfordrende.

Opplever fordommer

30-åringen opplever at mange reagerer positivt når de finner ut at hun spiller hockey, og at mange er nysgjerrige på hvordan det er.

Det er også noen som møter henne med fordommer.

– «Åja, så du som en vanlig jente spiller hockey», virker det som noen tenker. De forventer kanskje at man skal være stor og ha kort hår. Det er litt 80-talls gubbeholdninger, sier hun.

Scott håper å løfte interessen for norsk kvinnehockey. Skal det skje, må nivået opp, kostnadene ned, treningstilbudet bli bedre og mediedekningen større, mener hun.

30-åringen synes at kvinnehockey er en penere type hockey enn den herrene spiller.

Det er mindre stygge taklinger og mer «skills». Du må ha bedre kølle- og skøyteteknikk og være litt lurere. Det er ikke bare å kjøre på og sette inn en takling, sier hun med et smil.

KLAR: Tina Scott på isen under den siste treningen før seriestart. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Gir motstanderen favorittstemplet

Fredag serieåpner Scott og hennes Grüner-lag borte mot Stavanger. Lagene møtes tre ganger denne helgen i oljebyen.

Hun gleder seg veldig til endelig å komme i gang igjen, etter kun å ha spilt én kamp forrige sesong.

Scott mener det er Norges to beste lag som møtes.

– Jeg holder Stavanger som favoritt. De har mye bedre forutsetninger enn oss, men vi har mange gode enkeltspillere, så sammen blir vi bra vi og, sier hun.

– Kan dere overraske?

– Absolutt, det tror jeg, svarer Scott og smiler.

Du kan se Stavanger-Grüner på TV 2 Sport 2/TV 2 Play fra 14.00 lørdag.