«Farmen»-teamet kastet ut fra hotell: – Vi er veldig skuffet

Årets Farmen-sesong spilles inn på Steinsjøen Gård i Østre Toten. Programmet hadde premiere på tirsdag, men er fortsatt ikke ferdig innspilt. Produksjonsteamet fra selskapet Strix og medarbeiderne fra TV 2 som jobber med å lage serien bor på Hurdalssjøen hotell.

På det samme hotellet møtte torsdag Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken opp, som sammen med sine team skal diskutere landets neste regjering.

Sent onsdag kveld ble TV 2 informert om at alle hotellets andre gjester blir kastet ut på søndag. Årsaken er nettopp at det pågår regjeringssonderinger på hotellet, opplyser kilder til TV 2.

Dermed må de rundt 60 medarbeiderne som jobber med å lage «Farmen» finne seg et nytt sted å bo, etter å ha bodd på hotellet i over ti uker. Alt dette skjer rett i forkant av at finaleuken skal spilles inn.

– Det å sørge for at landet får en ny regjering er viktig, og vi håper at de som nå flytter inn på Hurdal hotell får et fint opphold. Men vi kan bekrefte at dette har skapt store utfordringer for produksjonen, som det nå jobbes intensivt med å løse, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

Hurdalsjøen hotell viser til hotelldirektør Pål Gjerstad, som foreløpig ikke har besvart TV 2s gjentatte henvendelser.

Gjerstad sier imidlertid til Dagbladet at «dette må dere ta pressekontaktene i partiene».

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Ap: – Beklager ulempene

Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Jarle Roheim Håkonsen, sier at de har forståelse for at utkastelsen er uheldig for mange.

BEKLAGER: Jarle Roheim Håkonsen, her sammen med Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi beklager de ulempene det medfører. Politiets klare anbefaling er at hotellet stenges av for andre gjester av sikkerhetsmessige grunner. Vi har forsikret oss om at hotellet gjør det de kan for å skaffe gode alternativer i nærheten, sier han til TV 2.

– Knapt så vi tror det vi opplever

Produksjonsselskapet Strix opplyser til TV 2 at de arbeider med å finne et nytt overnattingssted for sine medarbeidere.

– Vi er veldig skuffet over måten vi blir behandlet på. Vi er i en veldig viktig og sårbar periode av produksjonen. Det å flytte 60 medarbeidere nå, rett før finaleuken starter, får store uheldige konsekvenser både praktisk og økonomisk, sier daglig leder i Strix, Jørgen Hermansen.

Han understreker at de har stor respekt for at landet trenger en ny regjering.

– Vi har mindre forståelse for at det ikke skal være mulig å finne praktiske løsninger på Hurdal som ikke setter oss i denne situasjonen. Hotellet forteller oss at de har ledig kapasitet, og vi har tilbudt oss å flytte til en skjermet fløy med egen inngang. Det har vi ikke fått aksept for, sier Hermansen.

– Tenk deg selv at du har bestilt hotellrom til hele familien i ferien. Halvveis inn i oppholdet blir du kastet ut av hotelldirektøren. Satt på gata. Den begrunnelsen du får er at det er dukket opp noen som er viktigere enn din familie. Det er knapt så så vi tror det vi opplever nå, fortsetter Strix-sjefen.