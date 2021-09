Drapssiktede avhøres på tirsdag

Tre uker etter at det ble kjent at en mann er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, skal det gjennomføres nytt avhør av ham.

Avhøret skjer tirsdag 28. september. Det bekrefter siktedes forsvarer, Stian Kristensen.

– Det er er helt greit for min klient. Han er klar for å stille opp til avhør og samarbeider med politiet. Han vil svare på de spørsmålene han blir stilt, sier han.

Rett etter at hans klient ble pågrepet på Sørlandet den 1. september, ble det gjennomført innledende avhør av mannen i 50-årene.

SKAL I NYE AVHØR: Stian Kristensen representerer siktede. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Her ble han også konfrontert med spørsmål om drapet på Tina Jørgensen i år 2000, som han også er mistenkt for å stå bak.

I tiden som har gått etter det har politiet etterforsket saken bredt, med sikte på å styrke eller svekke mistanken mot ham.

Forventer å bli sjekket ut

Kristensen vil ikke gå inn på hva som kommer til å bli tema i avhørene.

– Men det er helt normalt at politiet jobber på denne måten. Først gjennomfører de innledende avhør, før de etterforsker saken i en periode – for så å kalle inn til nytt avhør, sier han.

Siktede nekter enhver befatning med begge drapene, og har via sine forsvarere uttalt at han forventer at den videre etterforskningen vil sjekke ham ut av saken.

Avhørt 20 vitner

TV 2 snakket med politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Fredrik Martin Soma, på torsdag.

Han forklarte da at de i tillegg til å forberede nytt avhør av siktede, jobber videre med å gjennomgå beslag i saken – samt det store etterforskningsmaterialet i begge sakene.

– Vi har også avhørt rett i underkant av 20 vitner siden pågripelsen, sier Soma.

– Nye vitner?

BRED ETTERFORSKNING: Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt opplyser at rundt 20 vitner er avhørt etter pågripelsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– I noen tilfeller er det vitner som tidligere har vært avhørt, men det er også mange som ikke har vært avhørt tidligere.

Må ta stilling til forlenget fengsling

Siden pågripelsen har siktede sittet varetektsfengslet i Åna fengsel på Jæren. Fredag 1. oktober går fristen for å be om forlenget fengsling ut.

Det er foreløpig ikke kjent om politiet vil gå til retten for å be om at siktede forblir i varetekt.

– Normalt sett, så vil ikke politiet gå ut med det før vi nærmer oss fengslingsfristens utløp. Det er for så vidt naturlig, hvert fall når det gjelder bevisforspillelsesfare, sier Kristensen.

Soma vil ikke svare på om de vil be om forlenget fengsling per nå.

– Det er en vurdering som vil bli tatt i løpet av neste uke, sier han.