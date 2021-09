Lørdag fra kl. 12.45: Se Manchester United-Aston Villa på TV 2 Sport Premium 2 eller TV 2 Play.

Det var knyttet store forventninger til Jadon Sancho etter overgangen fra Borussia Dortmund til Manchester United. De røde djevlene betalte rundt 850 millioner kroner for Sancho.

Sommerens EM gikk ikke etter planen for 21-åringen. Han har heller ikke fått en flying start på Old Trafford. Fire kamper fra start og tre innhopp er et begrenset statistikk-grunnlag, men TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller er ikke overbevist så langt.

– Helt i starten synes jeg det var rart at han ikke var interessert i å prøve mer. Om det var nervøsitet vet jeg ikke, men det var merkelig i kontrast til andre debutanter som vil sette et avtrykk. Nå prøver han oftere, men han får ikke til det han prøver på. Sancho er ikke plutselig blitt dårlig, så det er logisk at det løsner på et tidspunkt. Men foreløpig ser det ikke bra ut, sier Stamsø-Møller.

– Manglet litt på kvalitet

Han understreker at det fort kan snu.

– Havertz i Chelsea er et godt eksempel på at man ikke må være for tidlig ute med flopp-stempelet. Det er den hyggelige betraktningen. Men skal jeg være tøff mot Sancho etter de første månedene, har det ikke vært i nærheten av hva de betalte for, sier Stamsø-Møller.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fikk spørsmål om Sanchos og Donny van de Beeks innsats mot West Ham i etterkant av cupexiten onsdag kveld.

– Jeg kan ikke klage på innsatsen, men så har det med rytmen og selvtilliten å gjøre. Maksformen er ikke der, for de har ikke spilt mye. Det var viktig at de fikk kamper, så fikk vi dessverre ikke resultatet i dag. Så, som sagt, det manglet litt på kvalitet, men ikke på innsats, sa Solskjær til Viaplay.

Stamsø-Møller tror Sancho må venne seg til en annen hverdag i Premier League enn i Bundesliga.

– Bundesliga er ingen bakgårdsliga, men i Dortmunds kamper blir det veldig åpent. Sancho trives godt når det er store rom å bevege seg i. I Manchester United blir det ofte spill mot etablert forsvar. Da har han er vei å gå. Det kommer til å bli vanskeligere for ham i Premier League enn det var for ham i Dortmund.

– Ronaldo-fokuset tar bort oppmerksomheten

TV 2-eksperten tror Cristiano Ronaldos ankomst har lettet litt på presset rundt Sancho.

– Jeg tror ikke det er så dumt å ha en annen å peke på om det går dårlig. Hadde Sancho hatt denne starten uten at Ronaldo hadde scoret mål, tror jeg han hadde fått kjørt seg mye mer. Nå blir det en parentes at han ikke leverer. Ronaldo-fokuset tar bort en del av oppmerksomheten fra ham, men han kan ikke holde på slik i flere måneder. Da må Solskjær vurdere å gi andre spillere muligheten. Rashford kommer snart tilbake, hvordan skal det se ut da? Og Greenwood har vært strålende, slår Stamsø-Møller fast.

Han tror Sancho kan lære mye av Ronaldo i hverdagen.

– Sancho hadde perioder i Dortmund hvor han var langt unna sitt beste. Dersom han ikke har den arbeidsmoralen og treningsiveren som trengs, har han en perfekt inspirasjon i Ronaldo. En som er dobbelt så gammel som ham og ser ut som han er yngre enn ham kroppslig.

