Avslører sjelden sykdom: – Ødelagt karrieren min

Den kanadiske supermodellen Linda Evangelista har tatt til Instagram for å dele en hemmelighet hun har holdt for seg selv i fem år.

Flere fans har undret seg over hvorfor hun ikke har jobbet de siste årene og det spekuleres rundt hennes mye omtalte «ugjenkjennelige utseende».

– Jeg er så lei av å leve på denne måten. Jeg vil gjerne gå ut av døren min med høyt hode, til tross for at jeg ikke ligner meg selv lenger, skriver hun til sine godt over 900.000 følgere.

Deformert etter behandling

Evangelista forteller at hun for fem år siden gjennomførte en kosmetisk behandling kalt Zeltiqs CoolSculpting som ikke funket slik den skulle.

Prosedyren er en form for fettfrysing, og skulle redusere fettcellene hennes. I stedet økte de og deformerte ansiktet og huden hennes permanent.

– Det har etterlatt meg deformert selv etter å ha gjennomgått to smertefulle, mislykkede og korrigerende operasjoner. Jeg har blitt, slik media har beskrevet, ugjenkjennelig, skriver Evangelista.

Supermodellen avslører også at dette har ført til at hun har utviklet sykdommen Paradoxical Adipose Hyperplasia (PAH) etter coolsculpting. PAH vil si at fettvevet vokser i stedet for å krympe.

Hun hevder å ikke ha blitt gjort oppmerksom på risikoen før den kosmetiske prosedyren ble gjennomført.

DEPRESJON: Linda Evangelista ble deprimert etter at huden hennes ble deformert. Foto: ECKEHARD SCHULZ

Ble deprimert

56-åringen forteller at hele prosessen har ført til en tøff periode for henne og karrieren hennes:

– PAH har ikke bare ødelagt karrieren min, det har også sendt meg inn i en syklus av en dyp depresjon, forteller Evangelista.

Hun har vært lei seg de siste årene og kjent på selvforakt. Supermodellen ønsket ikke lenger å skamme seg over eget utseende, derfor ønsket hun å dele hemmeligheten hun har båret på i fem år.

Modellen har også valgt å saksøke selskapet som ga henne behandlingen.

Får støtte fra supermodeller

Flere kjente supermodeller har vist sin støtte til Evangelista. Den britiske modellen Naomi Campbell (51) viste sin støtte i kommentarfeltet og sier 56-åringen er modig som deler opplevelsen sin:

– Du vet at jeg elsker deg. Jeg kan ikke forestille meg smerten du har opplevd mentalt de siste fem årene. Du er fri for det nå, skriver hun og fortsetter:

– Husk hvem du er og hva du har oppnådd, din innflytelse og alle livene til mennesker du har rørt. Stolt av deg.

Den amerikanske modellen Cindy Crawford (55) støtter også sin modellkollega:

STØTTE: Modell Naomi Campbell viser sin støtte til Linda Evangelista på Instagram. Foto: Yan MAISANI / VISUAL Press Agenc

– Din styrke og sanne essens er for alltid gjenkjennelig og ikonisk, skriver Crawford.

Modell Helena Christensen (52) forteller at hun brøt sammen i tårer da hun leste innlegget til Evangelista. Hun forklarer i kommentarfeltet at det var to grunnen til at hun gråt:

– Jeg visste i mitt hjerte at du stille hadde gått gjennom noe dypt personlig, men også fordi jeg tenkte på alle arrene livet etterlater oss alle, skriver hun og legger til:

– Det er så viktig og vakkert når noen går ut av skyggen og er brutalt ærlige og ekte.