Disse ble strøket mest under valget

Ved et valg kan man stryke kandidater for å vise misnøye til politikeren. Valgforsker Johannes Bergh mener dette er en populær ordning selv om det ikke har noe å si for hvem som kommer inn på Stortinget.

– Det er vanlig at folk har kritiske meninger om kandidater. Det er populært å kunne si hva du mener, sier han til TV 2.

Mange tusen av Oslos innbyggere utnyttet denne muligheten i år.

Hijab-effekt for Frp

4,7 prosent av de som stemte på Fremskrittspartiet (Frp) i Oslo valgte å stryke toppkandidaten Christian Tybring Gjedde. Han fikk totalt 1072 strykninger. og er dermed på topp tre over de som ble strøket mest av stortingspartiene i Oslo.

HARDT VÆR: Christian Tybring-Gjedde fikk mye kritikk da han ville betale en jente for å ta av seg hijaben i høst. Her på stand ved Spikersuppa i Oslo. Foto: Aage Aune / TV 2

TV 2s tallknuser Terje Sørensen mener dette viser at Tybring-Gjedde er upopulær også blant sine egne. Han peker blant annet på episoden hvor stortingsrepresentanten tilbydde 15 år gamle Fatima tusen kroner for å ta av seg hijaben, som en mulig forklaring.

– Sånne stunt er ikke salgbart, selv ikke i Frp, mener Sørensen.

Også valgforsker Johannes Bergh tror hijab-kommentarene kan ha påvirket valget.

– Det ga han negativ medieoppmerksomhet som skapte reaksjoner. Det har nok hatt en viss effekt.

TULLETE: Valgforsker Johannes Bergh omtaler strykeordningen som en tulle-ordning, fordi den ikke har noen effekt i praksis. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Christian Tybring-Gjedde har ikke svart TV 2 på spørsmål om hva han tror er grunnen til at nesten 5 prosent av de som stemte på Frp ikke vil gi sin stemme til han.

Her kan du se listen over hvor mange strykninger Oslo-kandidatene fikk.

MDG topper lista

Lan Marie Berg topper stortingsparti-lista med flest antall strykninger i Oslo. Hun fikk 1782 stryk, som tilsvarer 5,5% av de som stemte på partiet.

Heller ikke Berg vil svare på hvorfor hun topper lista over de som er strøket mest, men skriver i en e-post til TV 2 at hun vil takke alle som har stemt på partiet: «MDG har aldri vært sterkere på Stortinget og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet.»

STORTINGSPLASS: Til tross for at Berg ble strøket mest, fikk hun en plass på Stortinget. Foto: Aurora Hovland

Valgforsker Bergh mener MDG-politikeren har størst andel strykninger fordi hun er så synlig.

– Hun er en kontroversiell og synlig politiker som mange liker, men som mange også er kritiske til.

Han er likevel overrasket over at Berg ligger øverst på lista. Mens Frps Tybring-Gjedde ifølge valgforskeren er kontroverisell i eget parti, mener han ikke dette er tilfellet for Berg.

– Hun er populær blant sine egne, så det er litt overraskende.

Bergh tror forklaringen kan være at hun generelt er kontroversiell i befolkningen og at dette også smitter over på MDG-velgere.

Stasministerkandidaten med høy strykprosent

Som nummer tre på listen over antall strykninger av stortingspartienes kandidater ligger mannen som ser ut til å bli vår neste statsminister Jonas Gahr Støre.

TV 2s tallknuser Terje Sørensen er overrasket over at Støre ligger så høyt på strykelista.

– Det er bemerkelsesverdig at en statsministerkandidat får så mange strykninger.

3523 velgere strøk Støre fra Arbeiderpartiets liste. Det tilsvarer 4% av de som stemte på partiet i Oslo.

Bergh er imdlertid ikke like overrasket.

– Det er ikke så uvanlig at de mest synlige og viktigste både får positive og negative reaksjoner. Hadde man kunnet gitt pluss-stemmer, ville nok Støre fått mange.