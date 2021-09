Bondeomelett og tilslørte bondepiker

Bondeomlett med tomat og urter

4-5 poteter (kokte eller rå)

Smør eller rapsolje

Salt, pepper, eventuelt urtekrydder eller malt paprika

1-2 løk ev purre

6 egg

2 ss vann eller melk

Salt

Timian eller oregano

Eventuelt rester av spekemat, kjøtt eller fisk

Slik gjør du:

Rens og skjær potetene i tynne skiver. Stek dem i olje/smør i 6-8 minutter på middels varme for rå poteter, kokte poteter 1-2 minutter. Vend på potetskivene under steking. Dryss på salt, pepper og krydder.

Rens og del løk i tynne båter og la den steke med potetene de siste 4-5 minuttene. Visp sammen egg og vann og litt salt og hell blandingen over i pannen. Tilsett tomater i skiver. Senk varmen, dekk pannen med lokk og stek videre i 6-8 minutter. Pannen kan eventuelt settes i stekeovn (uten lokk) i 5-6 minutter. Server med et dryss friske urter, salat og eventuelt brød.

Tips: Brødet kan skjæres i terninger og stekes i olje og drysses over omeletten ved servering.

Tilslørte bondepiker og bondegutter

3-4 norske epler

½- ¾ dl sukker (mengde avhengig av hvor søte eplene er, smak deg fram)

½-1 dl eplemost

Ca. 4 dl malt brød/havrekjeks

1- 2 ss brunt sukker

2 ts kanel

2 ss smør

Ca. 1 ½ dl pisket fløte/rømme blandet med ca. 1 ½ dl vaniljekesam

1 ts vaniljesukker

Eventuelt 1-2 ss rørte tyttebær

Slik gjør du:

Om ønskelig skrell eplene, del i terninger. Smelt sukker til lys karamell i en kasserolle. Tilsett eplebiter og eplemost og kok til karamellen har løst seg opp og eplene er møre. Smak til med sitron og eventuelt litt hvitt sukker hvis du synes eplekompotten er for syrlig. Du kan eventuelt også smake til med litt vaniljesukker eller kanel. Rør lett om slik at en del av eplene blir til mos, men la det fortsatt være noen hele eplebiter igjen. Avkjøl.

Smelt smør i en stekepanne tilsett malt brød/havrekjeks, kanel og eventuelt litt sukker og brun på middels varme. Vend på brødet hele tiden slik at det ikke blir for brunt/brent. Brødblandingen skal ha en lys karamellfarge. Hell blandingen over på et flatt fat og avkjøl.

Pisk kremfløte med vaniljesukker og bland eventuelt inn vaniljekesam.

Legg knust stekt brød, eplemos eller rørte tyttebær og krem lagvis i porsjonsglass/krukker. Desserten kan lages i god tid før servering, dekkes med lokk og settes kaldt.