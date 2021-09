Det har vel knapt noen gang kommet så mange nye bilmerker til Norge som i år. De fleste av dem er fra Kina. De fleste, men ikke alle.

Ett av unntakene er Cupra som nå er i gang med å bygge seg opp her hjemme.

Hvis du er over middels bilinteressert, vet du nok at det navnet har tilhørighet til Seat – som igjen ligger under VW-paraplyen.

Cupra var betegnelsen på de mest sporty modellene til Seat. Men nå rendyrkes de altså som eget merke.

Norsk lansering av deres første elbil er i gang. Born heter den, har 204 hestekrefter, inntil 424 kilometer rekkevidde, hurtigladekapasitet på inntil 120 kW og en startpris i Norge på 307.000 kroner.

Søstermodell til VW ID.3

Det er den batteristørrelsen på 58 kWt som først blir tilgjengelig for bestilling, en variant den norske importøren forventer skal utgjøre en høy andel av salget. I løpet av året åpner Cupra også for Born-utgaver med større og mindre batteripakker, henholdsvis 77 og 45 kWt (netto).

Og hvis du synes det er noe veldig kjent med designet på denne bilen, da tar du ikke feil. Born er nemlig søstermodellen til VW ID.3. De to deler plattform og teknologi og svært mye av designet er også likt.

Det samme er prisene. ID.3 i Pro-utgave og batteripakken på 58 kWt starter på 308.300 kroner. Vurderer du disse to opp hverandre, bør du derfor ta en nøyere titt på hva som er standardutstyr på begge.

Se – her debuterer et nytt bilmerke

Cupra har i mange år vært betegnelsen på de mest sporty bilene fra Seat. Nå er de skilt ut som eget merke,.

Får bil i år

– Det vi forventer virkelig skal vekke begeistringen fra kundene våre er 204 hestekrefter, sportsseter som standard og et dynamisk design som vekker oppsikt, sier Ole Kristian Ågotnes som er direktør for Cupra Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Born leveres dessuten med sportsunderstell, progressiv styring og sportsratt som standard.

Bilen er allerede i produksjon og de første norske kundene som bestiller den godt utstyrte lanseringsmodellen kan få utlevert bil i år. Interessen har ifølge Cupra vært stor i Norge, helt siden bilen først ble vist i konseptutgave.

Bli med på fabrikk-besøk hos Seat

Aggressiv front er blant elementene som skal skille Born fra VW ID.3.

Tro på leasing

Reservasjonsprogrammet First Born har gjort at norske kunder kan registrere interesse for bilen og samtidig skaffe seg «pole position» før det åpnes for bestilling.

– Etter at vi først viste konseptutgaven av bilen, fikk vi stor respons. Da vi kunne vise den produksjonsklare utgaven, eksploderte det. Så har vi tro på at særdeles konkurransedyktige priser, med vinterhjul og serviceavtale inkludert, kommer til å vekke ytterligere interesse nå, sier Ågotnes.

Ågotnes og Cupra Norge har tro på at leasing-alternativet blir spesielt attraktivt.

Sportsseter og endel andre detaljer er med på å gi Born særpreg innvendig.

Har ingen forhandlere

– Godt med standardutstyr gjør at du med et innskudd på under 40.000 kroner kan få en attraktiv CUPRA Born for under 3.000 kroner i måneden, inkludert levering hjem på døren for kunder over store deler av landet, forteller Ågotnes.

Cupra skal ikke ha tradisjonelle forhandlere i Norge. Her bestilles bilene via en nettbutikk. Kundeservice løses gjennom Cupras representanter på showroom, chat på hjemmesiden og et apparat for kundeservice gjennom Harald A. Møller.

Service og reparasjoner gjøres gjennom Cupras samarbeid med Møllers 22 servicepunkter i de andre merkekjedene, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

