Har Hockey-Norge plass til at kvinnehockey tar av?

Norsk ishockey er enormt mannsdominert. Blant idretter av en viss størrelse er de i en helt egen klasse.

Ingen andre steder har likestillingen kommet kortere. Sammenlignet med andre lagidretter som fotball og håndball befinner ishockeyen seg fortsatt i steinalderen.

Hockey-Norge har en uttalt ambisjon om å løfte kvinnehockey. I Hockeyforbundets strategiplan har man tydelige mål om å øke antall jentelag og kvinnelag, samt å øke rekrutteringen av jenter til skøyte- og ishockeyskoler.

TV 2s SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Men fine festtaler og ambisiøse mål hjelper lite hvis man ikke også har viljen og ressursen til å prioritere kvinnehockey.

Hvis norsk kvinnehockey skal utvikle seg videre, må både klubbene, forbundet og myndighetene være villige til å gjøre langt mer enn de gjør i dag.

I dag må jenter som ønsker å satse på hockey være forberedt på å betale i dyre dommer fra egen lomme for å i det hele tatt få spille. Selv spillere på det øverste nivået i Norge må dekke alt av utgifter til utstyr, klær og reise helt selv. I tillegg må de må stort sett ta til takke med håpløse treningstider, lang reisevei til nærmeste lag og treninger på halv is. Kvinnelige hockeyspiller ofrer langt mer enn sine mannlige kollegaer for å få lov til å boltre seg på isen.

Heldigvis er det stadig flere som er enige om at man må ta grep. Det mangler ikke på gode intensjoner. Norges Ishockeyforbund har til og med som et eget mål at alle klubbene i Eliteserien Menn også skal ha lag i Kvinner Senior, alternativt ha en samarbeidsavtale med et kvinnelag.

Det er vel og bra. Dessverre hjelper ikke gode intensjoner hvis du ikke har ressursene til å følge dem opp. Reell likestilling krever nemlig at jentene faktisk prioriteres. Likestilling koster penger, ressurser og dyrebar tid på isen.

Når klubbene får spørsmål om satsing på kvinnehockey, er svaret ofte at de er positive, men at kapasiteten i landets ishaller allerede er sprengt. Klubbene sliter mer enn nok med å få plass til guttelagene. De har rett og slett ikke plass til jentene.

Treningstid på isen er en knapp ressurs i mange norske hockeyklubber. Å få fram gode seniorlag for kvinner krever også økt satsning i de yngres rekker. Seniorspillere gror ikke ut av tomme lufta, de må utvikles rundt omkring i landets ishaller. For klubber som allerede sliter med å få treningskalenderen til å gå opp, kan det virke umulig å skulle få plass til enda flere treningsgrupper.

Så lenge Hockey-Norge har for få isflater, vil det å prioritere jentene bety at noen andre må nedprioriteres. Det er lett å være for likestilling så lenge ingen taper på det, men det blir ofte langt verre når ressursene må omfordeles fra guttene til jentene.

I dag prioriteres ofte guttelag foran damelag. Det at enkelte klubber sier de ikke har kapasitet til å satse på damene sier alt om hvor kort likestillingen har kommet i hockeyen. I realiteten sier de da at kvinnene ikke er viktige nok til å rydde plass i hallen. Den typen argumentasjon hadde neppe blitt godtatt hvis det kom fra en fotballklubb.

Oilers er en av få klubber som nå virkelig satser på kvinnehockey. I vår kom nyheten om at Stavanger Oilers innlemmer kvinnehockey som en del av sin elitesatsing og overtar ansvaret for Kvinner Elite fra Stavanger Hockey.

Det er lett for andre klubber å peke på at Oilers har økonomiske muskler og tilgang på isflater som gjør at de er i en særstilling. Det er helt sant. Men Oilers hadde heller ikke trengt å satse så hardt på kvinnehockey. De gjør det fordi de har muligheten, men også fordi de tror at dette er riktig for klubben på sikt.

Oilers ser på dette som en god investering for fremtiden, og er villig til å prioritere kvinnehockey. Det bør de få honnør for. Forhåpentligvis vil flere klubber la seg inspirere.

Sprengt kapasitet i landets ishaller er et reelt problem, men det bør ikke få bli en lettvint unnskyldning for å ikke prioritere kvinnehockey. Det er ikke noen automatikk i at gutta alltid skal ha forrang. Det er fullt mulig å ta grep for å fordele istiden litt jevnere også i dagens situasjon.

Kanskje kan jentene til og med brukes som en brekkstang inn mot både myndighetene og sponsorer. Norge liker å være i front når det gjelder likestilling, og idretten er intet unntak. Å rydde plass til jentene i landets ishaller vil sprenge kapasiteten. Det kan synliggjøre hvor dårlig hallkapasiteten faktisk er her i landet.

Altfor ofte har debatten om norsk kvinnehockey blitt redusert til en diskusjon rundt forbud mot taklinger og påbud om å spille med gitter. I virkeligheten er det ikke der skøytene trykker.

Hvis vi virkelig skal ta hockeyjentene på alvor, må vi starte med det aller viktigste. Og det er at de får de samme mulighetene som gutta. Hvis kvinnehockeyen skal få sitt virkelige gjennombrudd i Norge, må noen være villige til å betale for det.