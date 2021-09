Kjærestens rørende Ajer-hyllest: – Helt spesielt

– Det skjønner du at du ikke er. Det er jeg som er bokselgeren her, svarer kjæresten Marte Köpp (23).

De er kanskje ikke helt som filmstjernen Anna Scott og bokselgeren William Thacker, som portretteres av Julia Roberts og Hugh Grant i den romantiske komedien «Notting Hill» fra 1999.

Men kjærligheten blomstrer igjen i Portobello Road på Londons vestkant, denne gangen mellom Brentfords suksess-signering Kristoffer Ajer og den sørlandske økonomistudenten og grafiske designeren Marte Köpp.

– Marte har betydd alt, sier Ajer til TV 2 over en flaske boblevann på en fortausservering like ved parets nye leilighet.

– Som fotballspiller er det veldig lett å tro at alt er glansdager og at alt bare flyter, men det er en bakside av denne medaljen som folk ikke tenker på. Det er mye kritikk, det er dårlige kamper, ting er ikke alltid så lett, og du er langt borte fra familie og venner. Å kunne leve gjennom dette med Marte betyr alt for meg. Det er en dame som er helt fantastisk å være sammen med, sier han.

De har vært sammen i to og et halvt år og tilbragt store deler av pandemien sammen i en Glasgow-leilighet mens de fantaserte om den store drømmen: Premier League-fotball og samboerskap i London.

Kjæresten repliserer med en rørende monolog:

– Jeg vet hvor mye det betyr for ham og alle som har fulgt ham fra dag én. Det er helt spesielt. Det har jeg sagt til ham også. Det som er spesielt, er at dette har du ønsket fra dag én.

Hun kikker beundrende bort på Ajer.

– Sånn er ikke jeg. Jeg har ikke hatt noen ultimat drøm siden jeg var bitteliten. Det ultimate siden du er bitte, bitte liten, understreker Köpp og fortsetter:

– Det har ikke gått én dag uten at du har tenkt på det, og så når du det faktisk. Det er ganske kult å stå på siden og se det, at noen faktisk når den sinnssyke drømmen som folk flest bare rister på hodet av.

På banen har den høyreiste midtstopperen fått en kanonstart på Premier League-tilværelsen: To baklengsmål på fem kamper og en plass på BBCs «rundens lag» forrige helg.

Utenfor banen er det partneren som har trukket i trådene.

– Der har hun full kontroll. Jeg sørger for å pakke fotballskoene og komme meg på trening, og så har Marte kontroll på alt det andre, sier Ajer.

– Jeg vil anse meg selv som et hardtarbeidende menneske, men jeg har aldri jobbet så hardt som de to ukene vi flyttet hit, sier Köpp.

Paret rakk knapt å gi en klem til sine nærmeste venner i Glasgow før de måtte haste til London for sluttføring av overgangen.

– Folk ser bare at en overgang skjer, og fotballen overskygger alt, men vi gikk rundt og ventet veldig lenge. Jeg tillot meg ikke å tenke at vi skulle dra. Fra han fikk telefonen om å reise til London, til jeg satt i leiligheten med alle tingene våre fra Glasgow, gikk det to uker. Det var under en pandemi, uten familie, uten venner, uten hjelp. Det var kun oss to, sier Köpp og ler.

Ajer i storform i råsterk Brentford-seier

Arbeidsfordelingen er enkel: Ajer bidrar med å skru sammen IKEA-møbler, mens Köpp tar seg av planlegging og innkjøp.

Nå er alt på plass i «en sjarmerende leilighet med sjel i bygget» – bortsett fra en sofa som kommer i oktober.

– Så foreløpig sitter vi i campingstoler i stuen, mens jeg ligger på bakken i massasjebukser, smiler Ajer.

Han hevder at han aldri hadde sett den berømte romantiske komedien før kjæresten tok initiativ til å se den da det begynte å nærme seg overgang til Brentford.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne se på leiligheter, men alt må ligge i Notting Hill, så da var det veldig greit, sier Ajer.

– Det stemmer ikke! Da vi var på flyplassen på vei til London, begynte jeg å booke visninger rundt omkring, sier Köpp.

– Det var et veldig snevert område å se på leiligheter i, konkluderer Ajer.