Raftoprisen til Human Rights Data

De får prisen for deres arbeid med å skaffe omfattende dokumentasjon av brudd på menneskerettighetene, annonserer Raftostiftelsen i en pressemelding.

De vektlegger Human Rights Data Analysis Groups (HRDAG) metoder for å fremlegge pålitelig informasjon som avdekker menneskerettighetsbrudd globalt:

– Gjennom bruk av statistikk og datavitenskap, avdekker de menneskerettighetsbrudd i stor skala og som ellers ville kunne forblitt ukjent. Denne nye tilnærmingen gjør domstoler i stand til å stille overgripere for retten, og gir svar til berørte ofre og deres familier, skriver Raftostiftelsen i sin begrunnelse.

HRDAG, som er et team på kun fem personer, er blant annet kjent for å ha dokumentert, sammen med Amnesty International, at 25 prosent av drapene på varetektsfengslede i syriske fengsler, ikke var rapportert.

De har også fremskaffet beviser på usedvanlig høye dødstall blant politiske fanger under styret til tidligere president Hissène Habré i Chad.

I tillegg har de fremlagt beviser for etnisk rensing utført av serbiske styrker. Bevisene ble brukt i den internasjonale krigsforbryterdomstolen mot tidligere president Slobodan Milošević i 2001.

Raftoprisen blir utdelt 14. november klokken 18 på Den Nationale Scene i Bergen.

