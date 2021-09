Dette nekter Høie å svare på

Mandag denne uken sendte helseminister Bent Høie ut et brev til alle landets kommuner med beskjed om at de må være klare for full gjenåpning, og at det kan skje allerede fra fredag.

Onsdag opplyste kilder til NRK at regjeringen vil holde pressekonferanse fredag.

– Må være forberedt

Det nekter imidlertid Høie å svare på.

– Jeg kommenterer ikke anonyme kilder. Vi inviterer til pressekonferanse når vi er klar for det, sier Høie til TV 2.

TV 2 er kjent med at Helsedirektoratet har levert en rekke besvarelser på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet denne uken.

– Hvor lang tid trenger du på å bestemme deg?

– Det pleier vanligvis ikke gå veldig lang tid. Vi har håndtert det på denne måten under hele pandemien. Vi har sagt at kommunene må være forberedt på at de raskt må kunne gå over til en hverdag med økt beredskap, sier helseministeren.

– Ikke viktig i det hele tatt

En hverdag med økt beredskap innebærer blant annet at kravet om å holde én meter avstand forsvinner, restriksjoner knyttet til arrangementer oppheves, samt at innslippsstopp og krav om bordplassering på utesteder forsvinner.

Høie er imidlertid ikke opptatt av at dette skal bli en merkedag, når det først skjer.

– Det er ikke viktig i det hele tatt. Vi legger mest vekt på at vi gjør tingene på de tidspunktene vi mener er riktig. For mange vil det være veldig gledelig at vi kommer til en mer normal hverdag, det vil det være for meg også. Men det er fortsatt en pandemi i verden, og vi må fortsatt ha økt beredskap, sier helseministeren til TV 2.

Enig om anbefaling

Helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefter til TV 2 at Helsedirektoratet og FHI har sendt sin anbefaling til helse- og omsorgsdepartementet.

– FHI og Helsedirektoratet er samstemte om denne, sier han.

Guldvog kan imidlertid ikke røpe når den ble sendt, eller innholdet i den.

– Det er helse- og omsorgsdepartementet som offentligjør dette, sier helsedirektøren.

Guldvog er klar på at folk vil oppleve en stor forskjell når denne endringen kommer.

– Folk vil oppleve dette på flere områder og jeg tror vi i veldig nær fremtid kan ta et nytt steg.