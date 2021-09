En rekke nye bilmerker har kommet til Norge i år. BYD er ett av dem – og de har ambisiøse mål for satsingen sin: Planen er å selge hele 1.500 eksemplarer av SUV-en Tang i år.

For en måned siden kom de første 100 eksemplarene til Norge. Da ble også den aller første bilen utlevert til kunde.

Flere biler er på vei. Nå har fabrikken i Kina akkurat sendt avgårde bil nummer ett tusen i retning Norge. Og det lar de ikke gå hen i stillhet. Nei, her markeres det skikkelig, med biler som parkert i et 1000-tall på kaia i Kina.

Etter den lange ferden på båt til Norge, skal bilene så fordeles ut til et nettverk som nå består av 43 forhandlere, de skal bistå med både salg, ettermarked og service av BYD.

Bak denne satsingen står for øvrig RSA som også er importør av blant andre Suzuki og Isuzu til Norge.

Et solid antall biler står klare for sjøreisen til Norge.

Har passert én million biler

– Tilbakemeldingene vi har fått etter lanseringen av BYD Tang i Norge har vært over all forventning, og dette er bare starten på et europeisk eventyr. Vi kommer til å strekke oss langt for å overgå Tang-kundenes forventinger. Kundetilfredshet både er og kommer alltid til å være vår største prioritet, sier administrerende direktør i BYD Europe, Isbrand Ho.

Globalt er BYD en av de første produsentene som har passert én million elektrifiserte biler. BYD er nå til stede i 50 land. Salgstallene hittil i 2021 viser at de er det tredje største bilmerket i verden på salg av elektrifiserte biler.

I Norge er altså SUV-en Tang først ut. Den har startpris på 599.000 kroner. Inkludert i den prisen er en omfattende utstyrspakke.

BYD har store ambisjoner for SUV-en Tang i Norge. Klarer de målet om å selge 1.500 biler i år, er det ikke mindre enn imponerende.

Rekkevidde på 400 kilometer

Bilen er 4,87 meter lang, dermed kvalifiserer den til betegnelsen «stor SUV». Tang leveres med firehjulstrekk og sju seter. I tillegg kan den skilte med 0-100 km/t på 4,6 sekunder.

Batteripakken kalt Blade har 86,4 kWt kapasitet og rekkevidde fra på 400 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Den kan hurtigledes med inntil 110 kW, under ideelle forhold.

Bilen kan trekke 1,4 tonn hengervekt og er godkjent for taklast, noe vi vet mange nordmenn er opptatt av.

Kveldsstemning på kaia i Kina, her ruller bilene ombord i det enorme transportskipet.

Gunstig totalpakke

Vi i Broom har akkurat testet BYD Tang. Her er noe av det vi skriver i konklusjonen:

Skal du ha mye bil for pengene, er det liten tvil om at BYD Tang stiller høyt. Du får mer krefter, større bagasjerom, bedre ytelser, to ekstra seter og mer utstyr – til en lavere pris enn for eksempel Audi e-tron og Mercedes EQC.

Det skal bli spennende å se hvordan BYD blir mottatt. Men vi blir overrasket om ikke den norske importøren må få inn flere enn de 1.500 bilene som er bestilt foreløpig. Før, snarere enn senere – for denne totalpakken er gunstig.

