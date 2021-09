Advarer: – Vær forberedt på en ny skattehverdag

Foreslåtte endringer i formueskatten kan få store konsekvenser for flere. Det kan komme i tillegg til økt boliglånsrente, høyere strømpriser og bensinpriser.

Som en konsekvens av ny regjering, er det mye som tyder på at nordmenn må forberede seg på en ny skattehverdag. Blant annet kommer formueskatten mest sannsynlig til å økes.

– Nå er det mange som har vært ute og advart om at boligrenten vil økes ytterligere, strømprisene blir skyhøye til vinteren og at bensinprisene vil øke. Så kommer formueskatten på toppen av det hele, og kan gi en krevende økonomisk vinter for mange, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Hvis Arbeiderpartiet sitt forslag får gjennomslag, mener han at særlig én gruppe kommer til å bli utsatt.

Høyere utgifter

Arbeiderpartiet foreslo nemlig å øke formueskatten med ni milliarder kroner i deres alternative statsbudsjett for 2021.

– Vi er opptatt av skattepolitikk, og hvilke effekter den får. For mange vil dette slå ut i lommeboka, rett og slett, sier Hegdahl.

Han sikter særlig til pensjonistene, hvor nesten 140.000 kan få økt formueskatt med hele 13.300 kroner i gjennomsnitt årlig.

– Pensjonistene sitter ofte med formuen bundet i fast eiendom. Det betyr at formueskatten vil påføre høyere utgifter, uten at man har en tilsvarende økning i inntektene.

Ved skatt på inntekt og gevinster derimot, frigjøres kapital til å betale skatten med.

– Men på formue så skattlegges det å ha formue, uten at formuen nødvendigvis gir inntekter eller avkastning til å betale formueskatten, sier Hegdahl.

PENSJONISTFORBUNDET: Jan Davidsen mener at man må se økte utgifter i en større sammenheng. Foto: Terje Pedersen / NTB

Må se helheten

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, sier det er viktig å sette fokus på problemstillingen. Han mener likevel at man også må se på dette i en større sammenheng.

– Arbeiderpartiet har også sagt at skattene skal reduseres på inntekt under 750.000. Så man må se på det helhetlige opplegget med det som har med avgifter å gjøre.

Han understreker at det må være en balanse, og at Pensjonistforbundet aktivt jobber opp mot statsbudsjettet hvert år.

– I den stortingsperioden som har vært, så har inntektene til staten gått ned. På den andre siden har noen avgifter og moms gått opp. Slik flat beskatning rammer de som har minst. Vi får se på helheten på det her, når det endelig kommer.

Davidsen legger til at selv om utgiftene nå øker, så vil behovet for hver enkelt fortsatt være det samme.

Konsekvenser

Høyere utgifter til formueskatt, strøm, boliglån og drivstoff, vil gi økte utgifter, påpeker Hegdahl.

– Dette er noe mange må ta høyde for når man går inn i 2022, under forutsetning av at Arbeiderpartiet sitt forslag går gjennom. Og den sannsynligheten er stor.

Hegdahl underbygger dette med at den nye regjeringen har sagt at de skal skattlegge de rike mer, og at formueskatten da vil økes.

– Hvorfor er dette verre for pensjonister enn andre?

– Eldre mennesker har ofte spart gjennom et langt liv og er derfor gjeldfrie. Resultatet er at mange pensjonister som har formue vil få økt skattetrykk og den skattebelastningen er noe de bør forberede seg på. Når man må betale mer skatt, får man mindre igjen i lommeboka, sier Hegdahl.

Han legger til at med de andre økte utgiftene, vil dette gi en tøffere økonomisk hverdag, ikke minst for pensjonistene.