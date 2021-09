Ødegaard: – Det nevnes alltid noe om Tottenham i negativ forstand

Martin Ødegaard trenger ingen innføring i betydningen av et Nord-London derby. Nå vil han senke erkerivalen foran et fullsatt Emirates Stadium.

SØNDAG: Se Arsenal - Tottenham på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 17.00.

For ti år siden var Premier League-runden pølsefest og TV-tid for Martin Ødegaard.

– Det var jo det som var det store. Hver helg så var det først på banen, så var det rett hjem til Premier League og pølsefest og det ene og det andre. Det var stemning det, ler Ødegaard til TV 2.

Men søndag bytter 22-åringen ut pølsene med hovedrollen i et av Premier Leagues aller heftigste oppgjør: Nord-London-derbyet.

– Det blir rått. Det var kult å spille i fjor, men jeg tror det blir noe helt annet og en ekstra dimensjon med fullsatt på tribunen. Bare den siste matchen i fjor, da vi hadde en 10-12 tusen, merket vi at det var bra trøkk, så med fullsatt skal det bli ganske kult, sier landslagskapteinen.

«Kuppet» i 1919

Og med et fullsatt Emirates Stadium og over 60.000 på tribunen, kommer det til å bli trøkk. Hatet mellom Arsenal og Tottenham strekker seg godt over 100 år tilbake i tid, og inneholder alt fra misunnelse til påstått korrupsjon og et aldri så lite kupp.

– Jeg tror ikke det trengs så mye innføring egentlig. Man merker det veldig når man prater med folk. Det nevnes alltid noe om Tottenham i en negativ forstand, så det merker man fort, humrer Ødegaard, på spørsmål om han har fått en innføring i hva disse oppgjørene betyr.

Men selv om vår landslagskaptein har kontroll, kan vi andre unne oss litt historie. Selv om stemningen mellom Arsenal og Tottenham ikke kan beskrives som supergod på starten av 1900-tallet, skjøt hatet for alvor fart da den engelske fotballen skulle starte opp igjen etter 1. verdenskrig i 1919.

Den øverste divisjonen skulle da utvides fra 20 til 22 lag. Både Chelsea og Tottenham lå an til nedrykk før krigen inntraff, men siden «The Blues» lå plassen over bynaboen, ble det bestemt at de fikk beholde plassen. Samtidig ble Derby og Preston North End, lagene som toppet 2. divisjon, tildelt plass i det øverste selskap.

Med det gjensto bare én åpning for spill i Englands øverste divisjon - og det er her Arsenal kommer inn i bildet.

For da det ble klart at den siste plassen skulle tildeles gjennom votering, så daværende Arsenal-eier, Henry Norris, sitt snitt til å gjøre seg gjeldene, og det til tross for at «The Gunners» lå på en 5. plass i engelsk 2. divisjon før krigen. Ved hjelp av sin gode venn, Liverpool-formann og president i ligaforeningen, John McKenna, vant Arsenal voteringen med 18 stemmer. Dermed sikret de opprykk og siden har de aldri sett seg tilbake. Tottenham måtte på sin side nøye seg meg åtte stemmer, og nedrykket var et faktum.

I ettertid har det blitt hevdet at Norris benyttet seg av bestikkelser for å vinne voteringen, uten at det noen gang har blitt bevist. Den tidligere Arsenal-eieren skulle imidlertid bli utestengt fra fotballen på livstid ti år senere, da han ble funnet skyldig i en rekke økonomiske ulovligheter.

God minner

Rivaliseringen mellom Arsenal og Tottenham stikker med andre ord ganske så dypt. Nå vil Ødegaard gjerne strø mer salt i såret til naboen.

– Ett nytt mål mot Tottenham hadde vært fint det, smiler drammenseren, som har få vanskeligheter med å velge sitt beste Arsenal-minne.

– Det blir muligens Tottenham-matchen, der jeg scorte og vi vant. Det er nok et av de beste. Så tror jeg også det blir veldig fint å få fansen tilbake og spille foran et fullsatt stadion. Det gleder jeg meg til, sier han.

Søndag møtes to lag som sårt trenger poeng. Etter en god sesonginnledning med tre strake seiere, har Tottenham tapt de to siste. Arsenal på sin side er på vei oppover på tabellen. Etter tre strake tap, har Mikel Artetas mannskap vunnet to på rappen. Med seier søndag vil de være à poeng med sin argeste rival. Det er noe Ødegaard gjerne vil bidra til.

– Jeg tenker det handler om å få brukt kvalitetene mine til å hjelpe laget. Skape sjanser, skape mål. Mål og målgivende er selvfølgelig veldig viktig for meg, men først og fremst handler det om å hjelpe laget og vinne kamper, avslutter 22-åringen.