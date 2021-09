Går for gull i Bocuse d'Or: – Det er blitt en besettelse

– Jeg kjenner at jeg får tårer i øynene av å tenke på det, sier Christian André Pettersen. Stjernekokken håper nå han kan revansjere bronsen i verdens hardeste kokkekonkurranse i Lyon.

Fra et kjøkken i Sandnes utenfor Stavanger er det bygget en boks, helt identisk med det kjøkkenet som møter dem under finalen.

På søndag skal Christian Andrè Pettersen og makker Even S. Sørum for andre gang delta i det prestisjetunge kokkemesterskapet Bocuse d`Or i Lyon.

Nå er siste generalprøve fullført. Den siste terpingen ned til minste detalj er unnagjort.

– Jeg har brukt over tre tusen treningstimer og mye av livet mitt på dette, sier han til TV 2.

Barndomsdrøm

Han har allerede to EM-gull i Bocuse d'Or og bronsemedalje fra verdensfinalen i Lyon i 2019, men det er ikke godt nok for en som drømmer om å stå øverst på pallen.

– Fra jeg var ni år gammel drømte jeg om å vinne Bocuse d'Or. Det har vært i hjernen fra dag én. Så lovte jeg også min far før han døde i 2013, at jeg en dag skulle stå øverst på toppen, forteller Pettersen.

– Er dette blitt en besettelse for deg?

LIDENSKAP: Drømmen er å stå øverst på pallen for Christian André Pettersen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Det er det største man kan drømme om i kokkeyrket i dag, men det krever også enormt mye å være med på.

– Man satser på toppen og det er noen risikoer man må ta, men de må man være villig til å ta for å nå toppen, sier Pettersen.

Det kreves mye når man er med i verdens hardeste og prestisjetunge kokkekonkurranse.

– Folk ville fått sjokk

I år har samarbeidspartnerne brukt store ressurser på at han skal bli best i verden, og det er blitt lange og utmattende dager for Team Norway.

DUPLIKAT: Treningskjøkkenet er helt likt det som skal brukes i Lyon. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– I første oppgave har man over 600 elementer som skal fullføres på de tallerkene som skal sendes ut til dommerne. Du skal ha hjernen til en sjakkspiller og utholdenheten til en maratonløper, sier Pettersen.

– Jeg tror folk ville ha blitt sjokkert hvis de hadde visst hvor mye det er som ligger bak en slik konkurranse. Det er et enormt apparat med sponsorer og underleverandører, så takk Gud for dem, smiler han.

Inspirert av pandemien

Bocuse d'Or er blitt utsatt flere ganger på grunn av pandemien, og det har vært svært krevende når man skal lage en plan ut av en plan som hele tiden endres foran en så viktig konkurranse.

Det er tre retter som skal lages og serveres på fem timer og 35 minutter, i en enorm kongresshall rett utenfor Europas mathovedstad, Lyon.

Den aller første retten som skal serveres kommer som en følge av den globale pandemien.

– Restauranter har vært nødt til å tenke annerledes når de ikke har hatt gjester, så Bocuse d'Or har ønsket at takeaway skulle være et av temaene i år. De ønsker å se hvordan deltakerlandene fra hele verden tenker med en slik utfordring, forteller han.

EM VINNER: Det ble gull til Norge under europamesterskapet i Tallin i 2020. Foto: Bocuse d'Or Norge

Det er fastsatte råvarer fra Lyon, og i alle de tre rettene i takeaway-oppgaven som forrett, hovedrett og dessert skal det anvendes tomat, mens det er valgt ut et utfordrende bogstykke fra storfe (blade of beef) til fatretten.

Alt kan gå galt

Team Norway har mange hemmeligheter på lur, men selve utseende på rettene blir ikke avslørt før på selve konkurransedagen.

– Det er smak, smak og smak som er det aller viktigste for dommerne, men også presentasjon og utseende betyr mye, forteller Pettersen.

– Hva kan gå galt?

– Alt! Det er de minste detaljene som avgjør. Det er de siste 10 prosentene som gjelder i en slik konkurranse. Du må være så utrolig fokusert, konsentrert og du må ha dagen.

"KUN" BRONSE: Team Norge var litt skuffet etter tredjeplassen de fikk i Lyon i 2019. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det er så mye folk og media i Lyon og du kjenner at du lever når du står der, forteller han.

Pettersens viktigste medhjelper og commis (assistent) er Even Sørum (23).

Han deltok som commis også i europafinalen 2020. En commis er et ungt talent under 23 år, som står i konkurransekjøkkenet sammen med kandidaten og kan delta i og gjennomføre alle operasjoner under konkurransen.

Går for gull

Sørum har bakgrunn fra flere norske stjernerestauranter, og har sin sterke interesse for mat etter oppveksten ved familiebedriften Valdresporten Kro.

– Jeg er hans høyre hånd. For meg er dette stort. Jeg trodde ikke at dette skulle bli virkelig da jeg startet med Christian André i 2019 og at jeg ble valgt ut.

VENSTRE HÅNDA: Even S. Sørum er en viktig assistent under konkurransen. Foto: Gunnar Ringen Johansen/ TV 2

– Vi går for gull. Det er ingen andre- eller tredjeplasser her, sier Even Sørum.

Coach for Team Norway 2021 er Bocuse-kokk Geir Skeie, som selv ble europamester i samme konkurranse i 2008, og deretter verdensmester i 2009.

Geir Skeie har siden 2009 gitt råd til flere land som deltar, spesielt i Asia. Han er også en sentral tillitsvalgt i det norske Bocuseakademiet.

– Geir er en iskald kar og er svært erfaren. Han har en stor pondus i slike konkurranser. Han snakker fransk og det er fordel for oss, sier Pettersen.

SMAK: Landslagstrener Geir Skeie har tidligere vunnet i Lyon og vet hvor tøft det blir. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Norge er mestvinnende nasjon

Man skulle gjerne tro at det er Frankrike som har hevdet seg mest i denne konkurransen, men det er faktisk lille Norge som er den mestvinnende nasjonen gjennom tidene.

Siden første mesterskap i 1987 har Norge oppnådd fem gullmedaljer, tre sølv og tre bronsemedaljer.

Det er 23 land som håper å vinne verdens mest prestisjetunge kulinariske konkurranse.

– Det er et enormt sirkus, og det er mye som skjer. Det er så utrolig viktig å bare låse alt som skjer rundt deg.

FULLT TRYKK: Det kommer heiagjenger fra hele verden og lydnivået er skyhøyt under konkurransen. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Ramler du ut, så er det så lett å komme ut av den lista du må følge. Holder du på med en operasjon, så må du tenke igjennom de ti neste tingene som skal skje. Vi er så utrolig presset på tid og du må være fokusert, forklarer Pettersen.

Tid og følelser

Norge skal konkurrere på søndag sammen med blant annet Danmark og Sverige. Dette er også to nasjoner som har hevdet seg stort i konkurransen.

På søndag må bodøværingen også legge nervene igjen på hotellrommet.

– Jeg innrømmer at jeg er en del nervøs kvelden og natten før konkurransen, men med en gang du tar på deg utstyret og kokkehatten på vei inn i arenaen – ja, da er jeg klar til kamp og alle nervene går bort, bedyrer han.

– Hva om du vinner gull?

– Jeg kjenner at jeg får tårer i øynene av å tenke på det. Vi har brukt så mye timer på det og så mye av livet mitt.

– Det har vært et fantastisk apparat rundt meg. Familie og venner som har støttet opp. Drar man dette i land, har jeg rett og slett ikke ord, sier Pettersen, Norges håp under verdens mest prestisjetunge kokkekonkurranse.