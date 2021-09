Sarah Jessica Parker om vennens død: – Ikke klar

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Sex and the City»-stjerna Sarah Jessica Parker forteller på Instagram at hun ikke er klar til å snakke om Willie Garsons bortgang enda.

Onsdag ble det kjent at «Sex and the City»-skuespilleren Willie Garson var død etter å ha kjempet mot en kreftsykdom.

Garson spilte bestevennen til Sarah Jessica Parkers karakter i den populære TV-serien «Sex and the City» - og de har nylig spilt inn en ny spin-off sammen, «And Just Like That». .

VENNER: Skuespillerne Sarah Jessica Parker og Willie Garson var gode venner både på sett og av sett. Her er de sammen under innspillingen av «Sex and the City» i 2007. Foto: Cau Antoine

Nå har Parker uttalt seg for første gang siden hennes venn og kollega, Garson, døde.

– Jeg er ikke klar

Garsons bortgang har vært tungt for Parker og hun har kun kommentert på Instagram-bildet til Chris Noth i forbindelse med dødsfallet.

Noth spiller karakteren som «Mr. Big» og har delt et bilde av Parker og Garson sammen på sett sammen med et knust hjerte og et vanlig hjerte.

Flere av «Sex and the City»- skuespillerne har allerede uttalt seg på sosiale medier om Garsons bortgang, men Parker har ikke følt seg klar til å sørge enda og skrive noe offentlig.

Parker skriver følgende i kommentarfeltet.

– Takk skal du ha, kjære Chris. Jeg er ikke klar enda.

Snakket hver dag

Garson og Parker var gode venner utenfor settet også. Bare noen måneder før Garson døde fortalte han at de snakket sammen nesten hver eneste dag ifølge The Independent.

Den siste tiden har de hengt sammen under innspillingen av «And Just Like That». Ifølge amerikanske medier skal Garson ha spilt inn sin siste scene i serien bare en måned før han døde.

Andre skuespillere fra settet har også uttalt seg om han bortgang i sosiale medier.

PÅ SETT: Her er Willie Garson på filmsettet for spin-off serien «And Just Like That» før han døde. Foto: AP / NTB

Cynthia Nixon (55) som spiller Miranda Hobbes i «Sex and the City» hyllet sin kollega på Instagram:

– Så utrolig trist at vi har mistet Willie Garson. Vi elsket ham alle og elsket å jobbe med ham.

Kim Cattrall (65), som spilte rollen som Samantha i samme serie, delte også den triste nyheten på Twitter:

– Så triste nyheter og et fryktelig trist tap for SATC-familien. Sender våre kondolanser og hvil i fred, kjære Willie.